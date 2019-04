En afdød sømand ved navn George Beauchamp var eftersigende den eneste person, der formåede at overleve to af det 20. århundredes værste maritime tragedier.

»Der lød et brag så stort som torden, da skibet gik under, og jeg hørte skrig, da det sank.«

Sådan lyder beskrivelse fra sømanden George Beauchamp om de skæbnesvangre minutter tilbage i Atlanterhavet i 1912, hvor et isbjerg sænkede Titanic.

Han var en af de få, der overlevede at sejle med skibet, som man ikke troede kunne synke, og han blev derfor efterfølgende indkaldt til afhøringen i forbindelse med efterforskningen af den tragiske ulykke, der kostede 1.503 mennesker livet.

En udskrift af forhøret er stadig tilgængeligt og kan læses her.

Turen med Titanic var dog ikke den eneste katastrofale ulykke, som den heldige sømand, der døde som 72-årig i Southampton i 1944, formåede at overleve.

Ifølge George Beauchamps familie var han også om bord på det britiske passagerskib og luksusliner 'RMS Lusitania', som blev sænket af en torpedo under Første Verdenskrig. Af skibets 1.962 passagerer druknede 1.191.

Familien har nu - 75 år efter hans død - besluttet sig for at stå frem og fortælle George Beauchamp ekstraordinære historie. Det skriver The Independent.

Fyldt redningsbåd

Ifølge familien var han 42 år gammel, da han søgte jobbet som fyrbøder på Titanic, men han løj sig angiveligt ti år yngre for at få jobbet.

Ifølge forhøret i kølvandet på tragedien stod han med vand op til livet, før han fik lov til at forlade motorrummet på skibet, hvorefter han bevægede sig op på dækket og fandt plads i redningsbåd nummer 13.

»Det var meget svært at holde redningsbåden væk fra skibet og forhindre vandet i at komme op i båden. Vi ville ro tilbage for at hente flere, men båden var helt fyldt,« sagde han blandt andet til afhøringen og fortalte endvidere, at han så det enorme skib gå under:

»Der lød et brag så stort som torden, da skibet gik under, og jeg hørte skrig, da det sank.«

Sunket af tysk ubåd

Redningsbåden blev reddet af passagerskibet RMS Carpathia, der var det første skib til at være fremme på stedet, og som formåede at redde mere end 700 passagerer.

Udover Titanic mener George Beauchamps familie altså også, at han overlevede turen med RMS Lusitania, der blev angrebet af en tysk ubåd uden for den irske kyst den 7. maj 1915. Det britiske passagerskib var sejlet fra New York til Liverpool, men en række tyske ubåde lå på lur i vandet syd for Irland og affyrede en torpedo, som på under 18 minutter fik det til at synke.

På grund af Titanic-tragedien kort forinden var skibet forsynet med nok redningsbåde til alle, men alligevel overlevede færre end 800 af 1.962 passager angrebet - deriblandt altså George Beauchamp, påstår hans familie.

Efter at have overlevet to så voldsomme skibsulykker, var den London-fødte sømand færdig med at sejle på store skibe og begyndte i stedet at arbejde på mindre skibe. Hans barnebarn Susan Norton udtaler til The Independent, at hun er 'stolt af ham og den rolle, han spillede ved at redde flere passagers liv' under både Titanic og Lusitania.