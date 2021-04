Han havde med nød og næppe klaret sig igennem 10 dage i Andesbjergene, da han hørte den chokerende besked i radioen.

Eftersøgningen af de 45 flypassagerer fra Uruguay blev indstillet. Man forventede ikke længere at finde nogen overlevende.

Det var forfærdeligt at få at vide. Tanken om, at jeg ville se min mor og min kæreste Soldedad igen, havde holdt mig oppe – men nu stod vi overfor at dø på dette bjerg, fortæller Jose Luis 'Coche' Inciarte til Mirror.

For der var stadig overlevende tilbage fra det flystyrt, der 10 dage tidligere havde vendt op og ned på hans liv. Og han var én af dem.

Her ses de 16 overlevende flypassagerer sammen med den chilenske præsident og én af dem, der reddede dem ud af Andesbjergene, i oktober 2012. Foto: Martin Bernetti/AFP Foto: MARTIN BERNETTI Vis mere Her ses de 16 overlevende flypassagerer sammen med den chilenske præsident og én af dem, der reddede dem ud af Andesbjergene, i oktober 2012. Foto: Martin Bernetti/AFP Foto: MARTIN BERNETTI

Sammen med holdkammeraterne fra rugbyholdet, var han på vej til Chile, da flyet ramte et lufthul.

»Jeg følte, at flyet var i frit fald, og at vi var på direkte mod et bjerg. Pludseligt lød et kæmpe brag, da den ene vinge ramte stenene,« erindrer Jose Luis 'Coche' Inciarte, der var 24 år gammel, da flyet styrtede 13. oktober 1972.

Han var overbevist om, at han skulle dø, da sne og luft fløj om ørene på ham, mens flyet gled ned ad bjerget. Men med ét stod flyet stille. Omkring ham så han flere omkomne passagerer, kufferter og flysæder, der var blevet revet løs under styrtet.

27 ud af de i alt 42 passagerer var stadig i live – og 24 af dem havde stort set ikke en skramme. Jose Luis 'Coche' Inciarte selv var sluppet med et lille sår på knæet.

Her ses de 16 overlevende, da de er vendt retur til Uruguay efter 72 dage i Andesbjergene. Foto: AFP Foto: Unknown Vis mere Her ses de 16 overlevende, da de er vendt retur til Uruguay efter 72 dage i Andesbjergene. Foto: AFP Foto: Unknown

I de første 10 dage – indtil den nedslående melding over radioen – levede de af sne, som de kogte til vand, og den smule mad, der var tilbage på flyet. Om natten lå de tæt for at holde sig varme. Hidtil havde de holdt humøret højt, for de var overbeviste om, at redningsfolkene nok skulle finde dem.

Men da eftersøgningen blev indstillet, og madlageret var sluppet op, begyndte en ubærlig tanke at melde sig: For at overleve, var de nødt til at spise deres afdøde kammerater.

»Det er ikke let at spise menneskekød. Dit hoved må tvinge din krop til at gøre det. Min mund ville ikke åbne, og da den gjorde, kunne jeg ikke få mig selv til at synke. Jeg følte fuldstændig afsky for, hvad jeg gjorde, og jeg spiste så lidt som muligt. Men til sidst overtog overlevelsesinstinktet,« fortæller Jose Luis 'Coche' Inciarte.

Beslutningen viste sig at være livreddende, og efter godt 60 dage på bjerget besluttede gruppen af overlevende – der nu var nede på 16 mand – at sende tre mand afsted efter hjælp.

Det ved vi om ulykken Flyet fra Uruguayan Air Force Flight 571 var på vej fra Montevideo i Uruguay til Santiago i Chile den 13. oktober 1972. Efter cirka 90 minutter i luften styrtede flyet mod en bjergside i Andesbjergene. Der var 40 passagerer og fem besætningsmedlemmer om bord. 16 af dem døde i selve flyulykken, mens der i de følgende måneder døde yderligere 13 personer. Efter 72 dage i bjergene blev 16 overlevende reddet i land 22. december 1972. Ulykken er blevet filmatiseret i 'Vi Lever' fra 1993. Kilder: Mirror, Filmstriben, Berlingske.

Det lykkedes. Efter 10 dages vandring nåede de ud af Andesbjergene og tilkaldte hjælp. 22. december 1972 blev gruppen reddet.

»På bjerget gav jeg mig selv det løfte, at hvis jeg overlevede, ville jeg leve et simpelt liv for at ære dem, der døde. Jeg giftede mig med Soledad otte måneder senere, og med vores tre børn og otte børnebørn er jeg stolt af at kunne sige, at jeg har gjort netop dét,« fortæller den nu 72-årige Jose Luis 'Coche' Inciarte, der i december udgav en engelsk bog om oplevelsen.