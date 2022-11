Lyt til artiklen

Passageren på cruiseskibet Carnival Valor overlevede mirakuløst hele 15 timer i vandet i Den Mexicanske Golf.

Han forsvandt over rælingen, efter at han gentagne gange havde fået besked på, at han skulle stoppe med at ryge på en e-cigaret.

En passager på skibet, Whitney Gaines, fortalte DailyMail.com, at hun sad ved siden af den savnede mands familie, morgenen efter at han var forsvundet.

Familien talte om, at han ikke vendte tilbage til sin køje den nat.

Ifølge Gaines talte familien om, hvordan han 'blev ved med at få problemer, fordi han blev ved med at ryge på e-cigaretten i områder for ikkerygere'. Og familien troede, at han var påvirket af alkohol.

Carnivals officielle hjemmeside siger, at rygning kun er tilladt på dæk 3 samt i bådens kasino.

Da alle barerne lukkede klokken 23, fik hans forsvinden familien til at gennemsøge skibet indtil klokken tre om natten. Eftersøgningen gav ikke noget resultat.

Først timer senere blev den dramatiske video af manden, som bliver hejst op fra Den Mexicanske Golf af den amerikanske kystvagt, vist.

Ifølge kystvagten led han af hypotermi og dehydrering. Han fortalte dem, at han var den mand, som forsvandt på cruiseskibet. Men han kunne ikke fortælle, hvordan det skete.

Manden blev fløjet til New Orleans og fik behandling på et hospital i byen.