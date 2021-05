En midaldrende mand er meldt savnet i et ufremkommeligt skovområde i det centrale Rusland, og eftersøgningen har ikke givet noget resultat.

Historien får stor opmærksomhed langt uden for Ruslands grænser – og det er der en helt særlig grund til.

Nemlig at den forsvundne mand ifølge det russiske nyhedsbureau er Alexander Murakhovskyj.

I dag er han sundhedsminister i Omsk-regionen, men sidste år var Murakhovskyj overlæge med ansvar for behandlingen af den russiske oppositionsleder og Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, da han under en flyvetur blev så akut syg, at flyet måtte nødlande i Omsk og blev indlagt.

Om der er nogen sammenhæng mellem Murakhovskyjs tidligere job og hans forsvinden, melder historien ikke noget om. Men andre læger på samme hospital er pludseligt afgået ved døden efterfølgende.

Det vender vi tilbage til.

En meddelelse fra det regionale indenrigsministerium for Omsk-regionen oplyser, at en mand født i 1971 forlod en jagthytte nord for Omsk. CNN citerer det russiske nyhedsbureau TASS for, at den forsvundne er identisk med Alexander Murakhovskyj.

Arkivfoto af oppositionslederen og Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj.

I første omgang forsøgte bekendte af den forsvundne at lede efter ham på egen hånd, men efter et døgns tid kontaktede de politiet og meldte ham savnet.

Murakhovskyj er ikke set siden, men under eftersøgningen er en terrængående ATV svarende til den, han skulle have kørt i, blevet fundet.

'Eftersøgningen besværliggøres markant af det ufremkommelige terræn og vådområderne,' står der i en besked fra det regionale indenrigsministerium for Omsk-regionen ifølge CNN.

Både politiet, nationalgarden og frivillige er involveret i eftersøgningen, hvor der også er indsat en helikopter og en drone.

Som overlæge på Hospital Nummer 1 i Omsk var Murakhovskyj ansvarlig for behandlingen af Aleksej Navalnyj, da oppositionslederen i al hast måtte indlægges – efter et påstået drabsforsøg med nervegiften Novitjok – den 20. august 2020.

Det var også Murakhovskyj, som udtalte sig til pressen om behandlingen af Putin-kritikeren.

To af de andre fremtrædende læger på samme hospital er siden omkommet.

I februar døde Sergej Maximishin – som var med til at behandle Navalnyj – ifølge CNN 'pludseligt' som 55-årig.

Rustam Agishev døde i december som 63-årig af et hjertestop. Om også han var med til at behandle Aleksej Navalnyj vides ikke.

Navalnyj var tæt på at miste livet efter forgiftningen. I dag afsoner 44-årige Navalnyj en flerårig fængselsstraf i et fængsel uden for Moskva. Ifølge oppositionslederen er dommen politisk motiveret.