Da de russiske soldater kom, havde Leonid Remiga planen klar.

»Vores hospital kunne ikke blive et russisk hospital. Alle medarbejderne havde det på samme måde,« som han forklarer.

I et interview med Wall Street Journal erindrer overlægen fra Tropinka-hospitalet i Kherson, hvordan han valgte at tage kampen op mod den russiske besættelsesmagt, efter at byen som den eneste regionale, ukrainske hovedstad blev besat af Rusland efter invasionens begyndelse i slutfebruar.

Og da en russisk delegation af soldater kort tid herefter ville omdanne det mere en 100 år gamle hospital til et russisk militærhospital, tog Leonid Remiga imod dem iført beskyttelsesdragt.

Han bildte dem ind, at hospitalet var ramt af et covid-19-udbrud. Samtidig var væggene i bygningen blevet plastret til med advarsler om det samme.

Det virkede. De russiske soldater tog igen afsted.

Ved en anden lejlighed ville russiske soldater have Leonid Remiga til at tage det ukrainske flag på hospitalet ned. Svaret var nej.

»I kan skyde mig, hvis I vil, men jeg gør det ikke,« lød hans svar.

Igen tog de russiske soldater afsted med uforrettet sag.

I tiden, der fulgte, forhalede Leonid Remiga og resten af personalet ofte russiske ordrer, mens de velvilligt skrev under på, at de russiske soldater, der opsøgte dem i håbet om at blive hjemsendt, burde fritages for tjeneste. Selvom de ikke fejlede noget.

I begyndelsen af juni havde det russiske styre i Kherson fået nok. Leonid Remiga blev afsat – men umiddelbart bagefter fik han så et slagtilfælde og fik lov at blive indlagt på Tropinka-hospitalet.

Herfra fortsatte han med at styre hospitalet i skyggerne sammen med den ukrainske oversygeplejerske, der i stedet var sat til at lede hospitalet.

Det varede til begyndelsen af august, hvor de begge forlod bygningerne for deres egen sikkerheds skyld.

Først her kom Tropinka-hospitalet under russisk administration, og det varede, indtil Kherson midt i november igen blev befriet af de ukrainske styrker.

I dag er 68-årige Leonid Remiga tilbage på stedet, hvor han har arbejdet siden 1995.

Ifølge overlægen var der 460 læger på hospitalet, da invasionen begyndte. Kun 70 var tilbage, da russerne forlod Kherson. Men mange flere er nu på vej tilbage.