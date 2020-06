Coronavirussen Covid-19, der siden starten af året har hærget over hele verden, har mistet styrke i Italien og er blevet meget mindre dødelig.

Sådan lyder vurderingen fra Alberto Zangrillo, der er overlæge på San Raffaele Hospitalet i Milano.

»I virkeligheden eksisterer virussen ikke længere klinisk i Italien,« siger han ifølge Reuters i en interview med det italienske tv-station RAI og tilføjer:

»De podninger, der er foretaget henover de seneste ti dage, viser en virusbelastning, som i kvantitative termer er uendelig lille sammenlignet med de podninger, vi udførte for en måned eller to siden.«

Italien er det land, som har det tredje højeste antal coronarelaterede dødsfald.

I skrivende stund har 33.846 mistet livet i landet, mens de har været smittet med coronavirus.

Antallet af nye infektioner og dødsfald er dog faldet markant de seneste uger, og landet er begyndt at løsne op for nogle af de restriktioner, som var indført for at inddæmme smittespredningen. Restriktioner, som har været blandt de mest strenge i verden.

Flere italienske eksperter har været ude at advare om sandsynligheden for, at der vil opstå en ny bølge af virussen, som følge af lempelser af landets retningslinjer.

Italien er blandt de lande, hvor flest borgere har mistet livet efter at have været smittet med coronavirus. Foto: PIERO CRUCIATTI

Alberto Zangrillo mener dog, at disse eksperter har været sortseere.

Overlægen understreger, at landet er nødsaget til at vende tilbage til en mere normal hverdag før eller siden.