Virusforsker hæfter sig ved, at virusset ikke har smittet fra person til person og heller ikke er så dødeligt.

Det Sars-lignende virus, som er brudt ud i den kinesiske by Wuhan, ser umiddelbart ikke ud til at være så farligt, som man kunne frygte.

Det vurderer Anders Fomsgaard, overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut (SSI).

- De to forhold, vi klynger os til, er, at der ikke har været smitte mellem personer, og at der tilsyneladende ikke er særlig høj dødelighed, siger han.

Virusset minder om Sars, der kostede hundredvis af mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

Det nye virus har været omgærdet af mystik.

To patienter er ifølge nyhedsbureauet dpa døde af virusset, der rammer luftvejene. Og to personer har taget virusset med ud af Kina - en i Japan og en i Thailand.

Lørdag blev fire nye smittetilfælde registreret. Dermed er antallet af smittede personer ifølge de kinesiske myndigheder oppe på 45 - alle tilfælde udspringer fra Wuhan.

Men det reelle tal har forskere ved Center for Global Smitsom Sygdom og Analyse i London vurderet til at være "langt over 1000".

Anders Fomsgaard og SSI læner sig op ad tallene fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de kinesiske myndigheder - og ikke den meget højere vurdering fra de britiske forskere.

- Jeg har lært, at vi skal holde os til de facts, der er. Ellers får vi panik og skrækspredning. Hvad nogen har estimeret, er spørgsmål om tro, og det foregår i en kirke, siger Anders Fomsgaard.

Statens Serum Institut har kortlagt virusset og er kommet frem til, at der er tale om en ny type såkaldt coronavirus.

- Dets mest kendte slægtning er almindelig forkølelse. Nogle andre typer giver mere alvorlige luftvejsinfektioner som Sars og Mers, siger Anders Fomsgaard.

Selv om det er i familie med Sars, er det ikke nødvendigvis lige så farligt, understreger virusforskeren. For der er flere ting, som peger i retning af, at der ikke er tale om en specielt dødelig virus.

- Vi hæfter os ved er, at der har været få tilfælde. Det kan forklares ved, at det kommer fra samme kilde, at det ikke smitter videre, og at det har ramt ældre mennesker, der i forvejen er syge, siger han.

Virusforskeren anbefaler, at man holder sig fra markeder med dyr i Wuhan, hvor virusset er blevet fundet, og som formentlig er kilden. Ellers kan man trygt rejse i Kina, vurderer han.

Det kan dog ændre sig, hvis virusset udvikler sig.

- Sandheden kan ændre sig i morgen. Indtil nu er det sådan. Vi har forberedt os, og vi ved, hvordan vi skal gøre, siger han.

/ritzau/