Premierminister Johnson lider stort nederlag i Overhuset, som stemmer for at fjerne central del af lovforslag.

Det britiske overhus har nedstemt dele af premierminister Boris Johnsons lovforslag, som vil tilsidesætte betingelser i skilsmisseaftale med EU.

433 medlemmer af Overhuset, der er et af to kamre i det britiske parlament, stemte for at fjerne en central del af forslaget, mens 165 stemte imod.

For godt en måned siden godkendte Underhuset i det britiske parlament lovforslaget, der har mødt voldsom modstand i Bruxelles.

/ritzau/Reuters