Den berømte amerikanske R & B-sanger R. Kelly har betalt 100.000 dollar i kaution for at forlade fængslet.

Den overgrebssigtede sanger R. Kelly har natten til tirsdag dansk tid forladt fængslet i Chicago efter at have betalt en kaution på 100.000 dollar.

Dermed kan den amerikanske sanger færdes frit, indtil han igen skal for retten.

R. Kelly er af anklagemyndigheden i Chicago sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på fire kvinder tilbage i 1998. Tre af dem var mindreårige.

Den 52-årige Grammy-vinder og R & B-stjerne meldte sig selv til politiet fredag. Han tilbragte derefter natten i en fængselscelle.

Lørdag mødte han op i retten med hænderne bag nakken, mens han henvendt til dommeren sagde: "Hvordan går det?".

Her fik han at vide, at han i kaution straks skulle overføre 100.000 dollar, hvis det var hans plan at blive løsladt.

/ritzau/AP