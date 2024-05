Garry Conille skal igen stå i spidsen for landet, ligesom Haiti kortvarigt gjorde fra 2011 til 2012.

Haitis overgangsregering har tirsdag lokal tid sat navn på landets nye premierminister, der skal lede den voldsramte caribiske nation.

Det har medlemmer af overgangsregeringen oplyst ifølge nyhedsbureauet AFP.

Garry Conille skal igen stå i spidsen for landet frem til næste demokratiske valg, ligesom han kortvarigt gjorde i fra 2011 til 2012.

Bandeurolighederne begyndte at hærge i Haiti i februar. Især hovedstaden, Port-au-Prince, har været hårdt ramt, hvor tusinder er blevet drevet på flugt, og sundhedsvæsenet har været presset i bund.

I marts var der også skyderier ved den internationale lufthavn i hovedstaden.

I slutningen af februar meddelte bander, der kontrollerede det meste af hovedstaden, at de ville afsætte den daværende premierminister, Ariel Henry.

11. marts meddelte Ariel Henry, at han ville trække sig fra posten. Han befandt sig i Kenya, da bandevolden eskalerede, og kunne ikke komme tilbage til Haiti grundet netop usikkerhed omkring situationen i hovedstadens lufthavn.

I april blev det meddelt, at der blev nedsat en overgangsregering i den caribiske østat. Den skulle blandt andet sørge for at få nedsat en varig regering, der repræsenterer Haitis adskillige politiske fraktioner.

Haitis overgangsregering udpegede her Edgar Leblanc, der er tidligere senatsleder, som den caribiske østats præsident.

Haiti havde frem til da været uden præsident siden 2021, hvor daværende præsident Jovenel Moïse blev slået ihjel.

Ifølge en FN-rapport, der tidligere er offentliggjort, blev 1554 personer dræbt i det caribiske land i årets tre første måneder.

I løbet af tre uger i marts, da bandevolden eskalerede, flygtede 53.000 personer fra Port-au-Prince.

