Lige nu befinder 36.000 mænd, kvinder og børn sig i græsk ingenmandsland. De bor nemlig i de overfyldte asyllejre på øerne Lesbos og Samos.

»Situationen for migranter, herunder asylansøgere, i de græske ø-lejre er dramatisk forværret i løbet af de sidste 12 måneder,« sagde den europæiske menneskerettighedskommisær, Dunja Mijatović, på en pressekonference i Athen torsdag, efter at hun havde besøgt de overfyldte flygtningelejre.

Senere torsdag aften vedtog det græske parlament en kontroversiel asyllov, der skal begrænse antallet af migranter, der går i land på de græske kyster. Men kritikere siger, at loven går imod grundlæggende menneskerettigheder.



Lovforslaget, på intet mindre end 237 sider, har provokeret både menneskerettighedsgrupper, hjælpeorganisationer og oppositionspartier i Grækenland.

En lille pige i den overfyldte og oversvømmede flygtningelejr Moria på Lesbos. Foto: ELIAS MARCOU Vis mere En lille pige i den overfyldte og oversvømmede flygtningelejr Moria på Lesbos. Foto: ELIAS MARCOU



Kritikken går blandt andet på at lovforslaget, der normalt ville være blevet behandlet over flere måneder, er blevet hastet igennem det græske parlament på bare få dage.



I 2015 kom næsten en million flygtninge, de fleste fra Syrien, til Europa via de græske øer. I de seneste måneder er antallet af flygtninge og immigranter steget, og Dunja Mijatović beskriver nu lejrene som ‘meget overfyldte’ og fortæller, at ‘folk står i kø i timevis for at få mad og komme på toilettet', hvis disse overhovedet er tilgængelige.

Lejrene på øen Lesbos kan rumme 2.840 mennesker, men huser i øjeblikket 16.924 indvandrere.

Mange af dem bor i Moria-lejren, hvor en kvinde for en måned siden blev dræbt, da der udbrød brand i lejrens modtagelsescenter. I september døde syv mennesker, da en jolle med flygtninge forulykkede mellem Tyrkiet og den græske ø Chios.

Den overfyldte flygtningelejr Moria på Lesbos. Foto: ELIAS MARCOU Vis mere Den overfyldte flygtningelejr Moria på Lesbos. Foto: ELIAS MARCOU

Dunja Mijatovic siger ifølge bbc.uk, at hvis de ‘begrænsede forhold’ ikke hurtigt bliver forbedret, er der risiko for ‘yderligere tragiske begivenheder’.

De overfyldte flygtningelejre er blevet en krise for den nyvalgte premierminister Kyriakos Mitsotakis, der for bare tre måneder siden dannede regering i Grækenland. Ifølge Mitsotakis skal den nye lov sende et signal til omverden om at: ‘Nok er nok’.

Han forsikrer, at formålet med den nye lov er, at flygtninge lettere kan integreres i det græske samfund, mens immigranter hurtigere kan sendes ud af landet.

»Vi har fået nok af de mennesker, der ved, at de ikke har ret til asyl, og som alligevel forsøger at komme ind i og blive i vores land,« sagde han til parlamentet.

Men den udtalelse har fået det største oppositionsparti Syrizia til at gå til modangreb.

»Regeringen prøver at gøre det til et spørgsmål om immigration, men størstedelen af de, der kommer til landet, kommer fra krigszoner,« siger Giorgos Psychogios fra Syriza ifølge theguardian.com.

Med et efterslæb på hele 68.000 ubehandlede asylsager er det græske asylsystem så overbebyrdet, at asylansøgere må vente fem til seks år på en afgørelse, sagde premierministeren. Med den nye lov lover han, at asylansøgere fremover vil få deres sag afgjort på 60 dage.

Men menneskerettighedsforkæmpere frygter, at den nye lov vil gøre det lettere for de græske myndigheder at tilbageholde asylansøgere, begrænse deres ret til at arbejde og deres adgang til international beskyttelse.