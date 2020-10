For anden gang er Belgien med dets 11,5 millioner indbyggere blevet et af de hårdest ramte lande under coronaviruspandemien.

Der er registreret over 270.000 smittetilfælde. og der er registreret over 10.500 coronarelaterede dødsfald.

Bruxelles og den sydlige region Vallonien, hvor storbyen Liège ligger er nu epicentre for coronakrisen i Europa, viser antallet af nye tilfælde.

- Vi er ved at tabe. Vi er overvældet. Og vi er bitre, fordi vi i to måneder har vidst, at dette var på vej, og der blev alligevel ikke grebet ind i tide, siger Beniot Misset, som leder intensivafdelingen på det overfyldte universitetssygehus i Liége.

På gangene på hospitalets corona-afdeling er der fyldt med patienter og læger og sygeplejersker, og stuerne bliver fyldt op hurtigere end det skete under smittebølgen i foråret.

Christelle Meuris, som leder den særlige corona-afdeling, siger, at hendes afdeling nu har 18 patienter, og at personalet frygter, at der snart må ligge to patienter på hver stue.

- Vi er bange for, at de seneste restriktioner, som er indført, ikke er tilstrækkeligt til at få kurven til at flade ud. Vi ser, at en tsunami er på vej, siger hun.

En sygehjælper, Hendrika Abourou, siger, at hun bærer to mundbind, beskyttelsestøj, handsker og beskyttelsesbriller, når hund går ind på en stue på coronafdelingen.

- Hver eneste bevægelse må være nøje forberedt: Flytning af patienten, vask af patienten, bortskaffelse af brugte håndklæder og tøj. Vi må hele tiden være årvågne, siger hun og forklarer, at mange af hendes kolleger ikke har orket at blive på afdelingen efter at have været igennem den første bølge.

Omkring 20 procent af personalet er for øjeblikket ikke i stand til at møde på op på deres arbejde.

På intensivafdelingen siger den 33-årige sygeplejerske Thomas, som ikke ønsker at opgive sit efternavn, at han er fortsat med at arbejde, selv om han blev testet positiv for covid-19 for tre uger siden.

- Jeg sagde det til min chef, men han sagde, at "vi kan ikke erstatte dig. Du er nødt til at komme på arbejde", siger han.

Sygehuset begyndte for to dage siden at overføre patienter til andre belgiske provinser og til Tyskland.

