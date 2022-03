Russiske tropper har i flere dage belejret den ukrainske havneby Mariupol, der ligger i Donetsk-regionen.

I løbet af natten til søndag er flere og flere uhyggelige detaljer kommet frem om forholdene i byen, mens der klokken 05.00 lød luftalarmer i over 15 øvrige ukrainske byer.

I en video delt af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, tidligt søndag, siger han, at Mariupol vil gå over i historien som et eksempel på krigsforbrydelser.

Han kalder angrebet på den belejrede by en »terrorhandling«, som vil blive »husket i århundreder.«

Volodymyr Zelenskyj taler søndag morgen via Facebook Foto: Facebook

Det ukrainske medie Kyiv independent har natten igennem beskrevet forholdene for de mennesker, der er flygtet eller fortsat er i byen.

Her beskrives det, at mange af dem, der er flygtet fra de russiske bombardementer angiveligt sulter ihjel i de besatte byer Manhush og Melekyne, der ligger tæt ved Mariupol. Det sker efter sigende, fordi de russiske styrker nægter dem mad og vand.

Samtidig forlyder det, at russiske styrker har blokeret flere busser med flygtninge, der forsøger at komme ud. Mere end 4000 mennesker er lykkedes med at flygte før blokaden.

Borgmesteren i Mariupol påstod natten til søndag også, at flere borgere fra byen er blevet fragtet til Rusland under tvang. De er efter sigende blevet placeret i »fjerntliggende byer i Rusland.« Det har endnu ikke været muligt for større medier som Sky News og CNN at få oplysningerne bekræftet.

Det skulle dreje sig om flere tusinde, skriver BBC, der endnu ikke har fået tallet endeligt bekræftet.

Byen har i den seneste tid været under tung russisk beskydning, og flere luftangreb har resulteret i alvorlige bombardementer af Mariupol.

Der er blandt andet faldet russiske bomber over byens teater, hvor flere civile havde søgt tilflugt i kælderen.

Inden da bombarderede de russiske soldater et børnehospital, der også havde en fødeafdeling. Mindst 17 mennesker – en fødende kvinde kom til skade under angrebet.

Satellitbilleder af Mariupol-teatret efter bombeangrebet. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Også i Kharkiv er der rapporteret om endnu et angreb lørdag aften. Der er nu 260 dræbte civile i byen. Heraf 14 børn, lød det i en opdatering fra de ukrainske myndigheder.

Søndag morgen klokken 05.00 kunne Kyiv Independent igen fortæller, at der i hele 17 byer lød luftalarmer. Heriblandt byen Sumy, hvor 71 forældreløse børn kort før var blevet evakueret efter at have tilbragt to uger i en kælder under børnehjemmet.

I en helt anden del af verden – Australien – har man indført et øjeblikkeligt forbud mod eksport af aluminiumoxid og aluminiummalme, herunder bauxit, til Rusland. Det vil betyde, at Ruslands evne til at producere aluminium, en af ​​landets vigtigste eksportvarer, er begrænset markant.

Samtidig skriver landets premierminister, Scott Morrison, i en pressemeddelelse, at Australien vil øge sin humanitære bistand til Ukraine med yderligere 30 millioner australske dollar – omkring 150 millioner danske kroner.

På trods af de mange angreb, så kunne det britiske forsvarsministerium på Twitter fortæller, at det ukrainske luftvåben og luftforsvarsstyrker fortsætter med effektivt at forsvare det ukrainske luftrum, hvilket ifølge forsvarsministeriet »dæmper krigens fremskridt.«