»Situationen er ekstrem vanskelig. De forbereder sig på nye kraftige angreb og hårde kampe venter forude.«

Sådan lød det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videotale natten til lørdag.

For uroen fortsætter nemlig i det krigshærgede Ukraine, hvor Rusland forbereder nye angreb i landets næststørste by Kharkiv og i Donbas-området.

Derudover kom det i nattens løb frem, at russiske tropper fortsat ser ud til at bevæge sig »langsomt men mærkbart« ud af det nordlige Ukraine.

Men på trods af det, opfordrede Zelenskyj alligevel ukrainerne til at forblive forsigtige i nord, når tropperne trækker sig tilbage.

»Bevæg dig forsigtigt. Alle, der vender tilbage til dette område, skal også være meget forsigtige,« fortalte han og fortsatte:

»Det er stadig umuligt at vende tilbage til det normale liv, som det var før. Vent, indtil du kan være sikker på, at ny beskydning ikke er mulig.«

Zelenskyj valgte også natten til lørdag at udstikke en sidste advarsel til det, han kalder 'kollaboratører'.

»Min besked til dem er såre simpel: At blive holdt ansvarlig for kollaboration er uundgåeligt,« siger han med henvisning til de embedsmænd, der fortsat har arbejdet for de prorussiske separatister, som Rusland har indsat som ledere i besatte byer i Ukraine.

Positivt fra natten er det dog, at en konvoj på 42 busser er lykkes med at hjælpe en gruppe på 2.000 mennesker med at komme i sikkerhed og væk fra den belejrede havneby Mariupol. Tidligere er flere forsøg på evakueringer mislykkedes, hvor konvojen er blevet tvunget til at vende om på grund af 'umulige forhold'.

Desuden vil USA nu forsøge at få sovjetiske kampvogne til Ukraine. Beslutningen er taget på opfordring fra Zelenskyj, og hvis det lykkes, bliver det første gang i krigen i Ukraine, at USA har bidraget med kampvogne.

De sovjetiske kampvogne er brugbare, fordi ukrainske soldater allerede har kendskab til dem og kan finde ud af at bruge dem. De kan hjælpe ukrainske soldater med at angribe russiske styrker i Donbas-regionen på lang afstand.