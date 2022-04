Trods enkelte lyspunkter bød natten til søndag på nye uhyggelige oplysninger om krigens rædsler.

Ifølge det britiske forsvarsministerium har den russiske tilbagetrækning fra det nordlige Ukraine efterladt beviser på, at civile er blevet angrebet.

Beviserne omfatter massegrave, brug af gidsler som menneskelige skjolde og ødelæggelse af civil infrastruktur med miner. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Yderligere er fem civile blevet dræbt, og fem er såret efter russiske raketangreb i to østlige ukrainske byer søndag.

Det siger guvernøren i regionen Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Sverige og Finland er bekymringsrynkerne nu så dybe, at de to lande angiveligt overvejer at danne deres egen forsvarsalliance som et alternativ til NATO.

Det fortæller den politiske sværvægter i Finland Erkki Tuomioja fra de finske socialdemokrater, SDP, til avisen Hufvudstadsbladet.

Erkki Tuomioja er mangeårigt medlem af den finske Rigsdag og tidligere udenrigsminister.

Finland er ikke medlem af NATO, og som nabolandet Sverige er det officielt neutralt. Men begge lande er nære partnere med NATO.

Og apropos nære relationer så har en af Vladimir Putins gamle venner fået nok af den russiske præsident.

»Jeg kan ikke og vil ikke lægge skjul på, at jeg er dybt skuffet over Vladimir Putins opførsel,« sagde den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi lørdag under et arrangement i Rom.

Det er første gang siden Ruslands invasion af Ukraine, at Berlusconi offentligt kritiserer Putin, skriver avisen The Guardian.

Den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi udtrykker skuffelse over præsident Vladimir Putins opførsel i Ukraine. Arkivfoto fra juli 2019. Foto: ALEXEY DRUZHININ Vis mere Den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi udtrykker skuffelse over præsident Vladimir Putins opførsel i Ukraine. Arkivfoto fra juli 2019. Foto: ALEXEY DRUZHININ

Ukraine modtager også moralsk støtte fra Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador.

Han sagde lørdag, at landet ikke accepterer den russiske invasion, skriver Reuters.

»Vi accepterer ikke Ruslands invasion af Ukraine, fordi vi har været ramt af invasioner,« sagde den mexicanske præsident i en videobesked og henviste til de franske, spanske og amerikanske invasioner af Mexico.

Det ukrainske militær fortsætter da også ufortrødent med at yde modstand mod den russiske krigsmaskine.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, holdt lørdag møde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, i Kyiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Den britiske premierminister, Boris Johnson, holdt lørdag møde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, i Kyiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Det ukrainske luftvåben hævder, at 13 russiske luftmål er blevet ødelagt. Blandt dem er fire missiler og tre fly, skriver The Kyiv Independent.

I Ukraines hovedstad kunne indbyggerne lørdag bevidne et syn med en vis opløftende symbolværdi.

EU har nemlig genåbnet sin ambassade i Kyiv, og den europæiske unions blå flag de med 12 gyldne stjerner vajer dermed atter over ambassaden.

Det sker, efter at EU midlertidigt flyttede sin ambassade til Polen efter Ruslands invasion af Ukraine.

Også den britiske premierminister, Boris Johnson, har så at sige vist flaget.

Fredag gik han rundt i Kyivs centrum sammen med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Det viser en video, som det ukrainske forsvarsministerium har delt.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine i vores liveblog lige HER.