Det er månedsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, og det tyder fortsat ikke på, at krigen er tæt på en afslutning.

I den forbindelse opfordrede den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj kort før midnat, i en videotale, folk over hele verden til at demonstrere torsdag mod Ruslands invasion.

»Ruslands krig er ikke kun krigen mod Ukraine. Dens betydning er meget større,« sagde Zelenskyj, der for første gang holdte sin tale på engelsk.

Han opfordrede til gadedemonstrationer og til, at demonstranter marcherer, mens de bærer ukrainske symboler.

I samme forbindelse opfordrede han vestlige lande til at give Ukraine flere våben for at udvise russiske tropper fra ukrainsk territorium.

»Vi venter på seriøse skridt fra NATO, EU og G7. Den ukrainske himmel er ikke sikret mod russiske missiler og bomber. Vi har ikke modtaget fly og moderne missilvåben. Vi har ikke modtaget kampvogne, antiluftvåben. Russiske tropper kan stadig dræbe tusindvis af vores folk og ødelægge vores byer,« sagde Zelenskyj.

I løbet af natten kom det også frem, at Det Hvide Hus, ifølge New York Times, har samlet en ekspertgruppe, der forbereder sig på scenariet, som mange af os frygter. Nemlig hvis Putin trykker på atomknappen.

Helt konkret skal gruppen forberede scenarier for, hvordan USA og dets allierede skal reagere, hvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, frigiver sine lagre med kemiske våben, biologiske våben eller atomvåben.

Derudover er en mulig russisk invasion af Moldova og Georgien også blandt de emner, der diskuteres i gruppen.

Men selvom det hele fortsat virker skræmmende og dystert, er der måske et lille lyspunkt fra natten.

Der er nemlig noget, der tyder på, at Ukraine øger presset på russiske styrker nordøst for Kyiv.

Ifølge det britiske forsvarsministerium fortsætter Ukraine med 'vellykkede modangreb' mod russiske tropper nær hovedstaden og vil sandsynligvis genvinde kontrollen over byen Makariv og landsbyen Moshchun.

Samtidig slår de fast, at der nu er en reel mulighed for, at ukrainske styrker er i stand til at omringe russiske enheder i Bucha og Irpen.

'Det er sandsynligt, at et vellykket modangreb fra Ukraine vil skade russiske troppers evne til at reorganisere og fortsætte deres offensiv mod Kyiv,' lød det i den britiske efterretningsrapport.

