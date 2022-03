Kort efter midnat tonede han igen frem på skærmen foran sine næsten tre millioner følgere.

Iklædt en brun fleecetrøje og med et stålfast blik, var det ikke til at tage fejl af Volodymyr Zelenskyjs budskab.

»Frie folk af et frit land. I dag var en af de dage, der gør, at vi sikkert kan sige, at hele verden er med os,« startede den ukrainske præsident sin daglige tale til nationen.

Zelenskyj havde nemlig talt med Pave Frans, der i de hårde krigstider havde bedt en bøn for det ukrainske folk.

Og det er der også brug for.

Satellitbilleder, der natten til onsdag blev udsendt fra Maxar Technologies, viser nemlig røg fra adskillige bygninger i Mariupol, som er blevet bombet af russerne.

Det stemmer overens med den beskrivelse af situationen i Mariupol, som præsident Zelenskyj også kom med natten til onsdag.

»I dag er der omkring 100.000 borgere i byen. De er der i umenneskelige tilstande. Uden mad, vand og medicin. Under konstant beskydning – under konstant bombardement,« lød det fra præsidenten.

Ifølge Zelenskyj fortsætter man fra ukrainsk side med at forsøge etableringen af humanitære konvojer, så de sidste 100.000 kan få chancen for at forlade den sønderbombede by.

En lokal borger går forbi en russisk tank i den belejrede havneby Mariupol i det østlige Ukraine. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En lokal borger går forbi en russisk tank i den belejrede havneby Mariupol i det østlige Ukraine. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Men de ukrainske forsøg bliver gang på gang forpurret af russerne, siger præsidenten.

»Desværre er næsten alle vores forsøg blevet saboteret af russiske soldater og deres beskydninger. I dag blev en af de humanitære konvojer stoppet og overtaget af russerne. Både buschauffører og offentlige ansatte er blevet taget til fange, og vi vil gøre alt for at få dem sat fri,« sagde Zelenskyj.

Natten bød dog på andre gode nyheder for det ukrainske folk og deres ukuelige tro på en sejr mod Rusland.

Først og fremmest formåede man at få lidt over 7.000 ukrainere ud af det ellers belejrede Mariupol.

Og så viste et nyt overblik fra The Institute for the Study of War, at russerne endnu en dag ikke er gjort nævneværdige fremskridt på de ukrainske slagmarker.

Specielt ved Kyiv er den russiske offensiv gået i stå, og hovedstaden har altså efter en måned stadig ikke fået besøg af russiske tropper i selve byen.

Natten til onsdag kom der også en god nyhed fra vest.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, rejser nemlig torsdag til Europa for at mødes med ledere fra Nato, EU og G7 i Bruxelles, og i den forbindelse skriver The Guardian, at amerikaneren har i sinde at præsentere en række nye sanktioner.

Volodymyr Zelenskyj Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Volodymyr Zelenskyj Foto: SERGEI SUPINSKY

Det er uvist, hvilke sanktioner der helt nøjagtig er tale om, men det er forventet, at de vil være rettet mod de mere end 300 medlemmer af den russiske statsduma.

Alt imens forsøger Zelenskyj at få sat et møde op med Putin for at få afsluttet krigen.

Det er dog endnu ikke lykkedes, og i sin tale natten til onsdag fortalte præsidenten da også, at det bestemt ikke var nemt.

»Det er meget svært, sommetider konfrontatorisk,« sagde han og fortsatte:

»Men skridt for skridt bevæger vi os fremad.«