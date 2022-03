Donald Trump har tidligere talt i rosende vendinger om Vladimir Putin. Det er tilsyneladende slut nu.

»Jeg synes, at han har forandret sig. Han har forandret sig. Det er meget trist for verden. Han er i den grad blevet en anden,« siger den tidligere amerikanske præsident.

Det gør han i et interview med Washington Examiner, hvor han også giver udtryk for, at han er overrasket over, at den russiske leder overhovedet invaderede Ukraine.

»Jeg er overrasket, jeg er overrasket. Jeg troede, at han forhandlede ved at sende sine tropper til grænsen,« siger Donald Trump:

Donald Trump under møde med sine støtter forleden. Foto: Sean Rayford



»Og så gik han ind.«

I Interviewet gentager Donald Trump dog også tidligere udtalelser om, at invasionen ikke ville være sket, hvis han selv stadig havde været præsident.

»Jeg var meget, meget hård ved Putin, og det har jeg måttet høre meget for. Men på samme tid kom jeg godt ud af det med ham, som jeg gjorde med alle andre. Men når du tænker over det: Hvem har så været hårdere mod Putin end mig?« spørger Donald Trump.

Som den politiske journalist Maggie Habermann, der optræder hos New York Times og CNN, skriver på Twitter om interviewet:

»Hvis man brug for flere beviser for, at Trump nu har indset, at hans ros af Putin er blevet et problem, så se her.«

Vi bliver på den storpolitiske scene, for USAs nuværende præsident, Joe Biden, vil senere onsdag offentliggøre en ukrainsk hjælpepakke med militært udstyr som eksempelvis antipanser- og antiluftsystemer. Flere medier skriver, at den samlede værdi løber op i omkring en milliard dollar.

Og det er der stadig i høj grad brug for i Ukraine.

I løbet af natten har der således været meldinger om luftalarmer i mange ukrainske byer. Det skulle ifølge The Kyiv Independent være sket i Kyiv, Lviv, Cherkasy, Dnipro, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad, Khmelnytskyi Oblasts, Izyum, Kremenchuk, Bila Tserkva, Nikopol, Mykolaiv, Izmail, Poltava og i området ved Kryve Ozero.

En beboelsesejendom i Kyiv tirsdag. Foto: MARKO DJURICA

Mange er dog flygtet fra de ukrainske byer, og det samlede antal af flygtninge har nu passeret tre millioner. Ifølge nye tal fra FN er mere end 1,5 millioner børn flygtet fra landet – sagt på en anden måde er 75.000 børn flygtet om dagen, siden den russiske invasion begyndte 24. februar.

»Det svarer til, at 55 børn flygter fra landet hvert minut. Det er næsten et barn i sekundet,« siger en talsmand fra FN.

I løbet af natten er der også blevet understreget, at højtrangerende russiske officerer tilsyneladende bliver ved med at falde under kampene i Ukraine.

Fra ukrainske side hævder man i hvert fald at have slået endnu en russisk general ihjel tirsdag. Det vil i så fald være den fjerde siden invasionens begyndelse for knap tre uger siden.

»Yderligere en general er blandt de dræbte angribere. En mere general i dag,« sagde præsident Volodymyr Zelenskyj natten til onsdag i sin daglige tv-tale til nationen.

Uden at komme nærmere ind på, hvad der skulle være sket.

Senere på natten kom en topembedsmand så med yderligere oplysninger: Den russiske generalmajor Oleg Mityaev skulle angiveligt være død under kampe ved Mariupol.

Det meddelte Anton Gerashchenko, rådgiver til den ukrainske indenrigsminister, ifølge nyhedsbureauet AP på beskedtjenestens Telegram. Her skulle der samtidig optræde et billede af den døde russiske officer.



Oplysningerne er ikke blevet bekræftet fra anden side.