Da Marina Ovsyannikova gik ind i tv-studiet med sit håndskrevne skilt, blev det også bemærket i Ukraine.

»Jeg er taknemmelig over alle de russere, som fortsat forsøger at formidle sandheden,« siger Volodymyr Zelenskyj.

Sådan lød det fra den ukrainske præsident i sin seneste tv-tale natten til tirsdag, hvor han henvendte sig til den russiske redaktør og journalist, Marina Ovsyannikova, der mandag aften midt under en direkte tv-udsendelse vakte opsigt.

Her stillede hun sig bag værten med et skilt, hvorpå der blandt andet stod: 'Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer', inden kanalen skiftede til et nyt indslag.

Volodymyr Zelenskyj holdt natten til tirsdag endnu en tv-tale via beskedtjenesten Telegram. Foto: Telegram Vis mere Volodymyr Zelenskyj holdt natten til tirsdag endnu en tv-tale via beskedtjenesten Telegram. Foto: Telegram

I en publiceret video har hun samtidig forklaret følgende om sine bevæggrunde:

»Jeg skammer mig over, at jeg har været med til at fortælle løgne via tv-skærmen. Jeg skammer mig over at have tilladt russere at blive til zombier,« siger Marina Ovsyannikova, der selv er ansat på tv-stationen.

Hun blev efterfølgende anholdt, og hendes advokat har til CNN fortalt, at han ikke har været i stand til at lokalisere hende.

Hun fik dog direkte ros af Volodymyr Zelenskyj, der direkte nævnte »kvinden, der gik ind i studiet med et skilt mod krigen«.

Marina Ovsyannikova i en video, hun har publiceret. Foto: Scanpix Vis mere Marina Ovsyannikova i en video, hun har publiceret. Foto: Scanpix

»Til alle jer, der ikke er bange for at protestere: Så længe jeres land ikke fuldstændigt har lukket sig fra resten af verden som Nordkorea, må I kæmpe. I må ikke give op,« sagde Ukraine-præsidenten, der også kom med en appel til de russiske styrker:

»På vegne af det ukrainske folk vil vi giver jer en chance for at leve. Hvis I overgiver jer til vores styrker, vil vi behandle jer, som mennesker fortjener at blive behandlet: Med værdighed. På en måde som I ikke selv er blevet behandlet i jeres hær. Vælg,« sagde han på russisk.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, brugte natten til at love fortsat støtte til Ukraine:

»Vi vil sørge for, at Ukraine har våben til at forsvare sig mod de russiske invasionsstyrker. Vi vi sende penge, mad og hjælp for at redde ukrainske liv. Vi vil velkomme ukrainske flygtninge med åbne arme,« skrev han på Twitter.

Det behøver dog ikke være i så lang tid endnu, hvis det står til Oleksiy Arestovich, der er rådgiver for den ukrainske præsidents stabschef.

Ifølge Reuters mener han, at Ruslands senest til maj må opgive invasionen – af den simple grund at Rusland løber tør for ressourcer til at holde den omfattende aktion i gang.

»Jeg tror, at ikke senere end i maj vil vi have en fredsaftale, måske meget tidligere. Vi må se, for jeg nævner her de senest mulige tidspunkter,« siger han:



»Vi står ved en korsvej lige nu. Enten kommer der en fredsaftale meget hurtigt inden for en-to uger med tilbagetrækninger og det hele, ellers også vil der kommer et forsøg på at skrabe nogle syrere sammen til en ny omgang. Og når vi har kværnet dem også, vil aftalen falde på plads engang i april.«

Imens fortsætter den verdensomspændende klapjagt på russiske oligarker og deres formuer.

Den spanske premierminister Pedro Sanchéz har således fortalt, at man har beslaglagt en yacht, der skulle tilhøre rigmanden Sergej Tjemesov, der leder den statslige russiske eksportkoncern Rostec – og er nær allieret til Vladimir Putin.

»Vi taler om en yacht til en værdi af 140 millioner euro (over en milliard kroner, red.),« siger Pedro Sanchéz til tv-stationen La Sexta om fartøjet, der har ligget i Barcelona.

Yachten 'Valerie' er blevet beslaglagt. Foto: Scanpix Vis mere Yachten 'Valerie' er blevet beslaglagt. Foto: Scanpix

Og ifølge den spanske premierminister er der mere på vej. Sitet Marine Traffic, der monitorerer fartøjers beliggenhed, skriver da også, at der ligger yderligere to yachter tilhørende russiske oligarker i Barcelona.

Samtidig har den britiske udenrigsminister, Liz Truss, annonceret nye sanktioner mod mere end 100 personer, der har forbindelser til Vladimir Putin. De vil træde i kraft tirsdag.