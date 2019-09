Siden EU-Parlamentet i 2004 begyndte at godkende EU-kommissioner, har det betydet udskiftninger af kandidater.

Ursula von der Leyen, den kommende formand for EU-Kommissionen, har tirsdag præsenteret sit kommissærhold på et pressemøde i Bruxelles.

Her er en kort gennemgang af processen med at skifte den politiske ledelse i EU-Kommissionen.

* 2. juli blev Ursula von der Leyen af EU-landenes stats- og regeringschefer udpeget som den næste formand for Europa-Kommissionen.

* 16. juli blev den 60-årige tysker godkendt af Europa-Parlamentet ved en afstemning i Strasbourg.

* I perioden herefter rejste von der Leyen rundt til EU's hovedstæder for blandt andet at samle sit kommissærhold.

* 4. september sendte Italien - som det sidste medlemsland - et navn på en kommissærkandidat til Ursula von der Leyen, som kunne lægge de sidste kort i kabalen.

* 9. september udsendte EU-Kommissionen en liste over de bekræftede kommissærkandidater. Storbritannien har besluttet ikke at udpege en kandidat, da landet forventer at forlade EU 31. oktober.

* 10. september har Ursula von der Leyen præsenteret medlemmerne af sit kommissærkollegium, deres opgaver og kommissionens overordnede struktur.

* Kommissærkandidaterne skal i perioden 30. september til 8. oktober møde til høringer i relevante udvalg i Europa-Parlamentet.

* EU-Parlamentet skal herefter stemme om hele kommissærkollegiet. Det har, siden parlamentet fik denne rolle i 2004, været sådan, at en eller flere kandidater må skiftes ud for at opnå parlamentets endelige accept.

* På et EU-topmøde 17-18. oktober skal stats- og regeringscheferne formelt godkende kommissærkollegiet.

* 1. november kan Ursula von der Leyens hold af kommissærer tage fat på arbejdet. Hendes mandat løber til 31. oktober 2024.

Kilder: EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

