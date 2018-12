Den nu afdøde George H.W. Bush var præsident i USA fra 1989 til 1993. Han bliver rost for sin tid i embedet.

George H.W. Bush bliver husket for at have spillet en vigtig rolle for verdensfreden efter den kolde krig og Sovjetunionens fald.

Den tidligere amerikanske præsident døde fredag 94 år gammel, og en lang række nuværende og tidligere statsledere mindes Bush, der var præsident i perioden 1989-1993.

Her følger et overblik over reaktionerne:

Den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump:

- Som præsident satte han scenen for de årtier af velstand, der fulgte efter ham. Og gennem alt det han opnåede, forblev han ydmyg og fulgte det stille kald til at tjene, som gav ham en klar fornemmelse for, i hvilken retning han skulle.

Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker.

- Jeg vil aldrig glemme den rolle, han spillede i at gøre Europa til et mere sikkert og forenet sted efter Berlinmurens og Jerntæppets fald.

Den britiske premierminister, Theresa May:

- Bush var en stor statsmand og en sand ven for vores land. Hans værdisæt for det offentlige embede var en rød tråd for hans liv og et eksempel for os alle.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama og hans kone, Michelle:

- Bushs liv var et vidnesbyrd om, at det at tjene sit land er et ædelt og glædeligt kald. Og han gjorde uendeligt meget godt på sin vej.

Den franske præsident, Emmanuel Macron.

- Han var en verdensleder, som gav en stærk støtte til alliancen med Europa.

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen:

- Manden, der ledte verden til enden på den kolde krig. Efter han tabte præsidentposten, fik han et venskab med sin banemand Bill Clinton. Det siger meget om ham.

Kilder: AP, Reuters og Twitter.

/ritzau/