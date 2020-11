Som det ser ud nu, er valget meget tæt mellem de to præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden. Denne artikel giver dig et overblik over, hvordan de forskellige scenarier kan være, før der findes en vinder.

45 ud af 50 stater er lige nu optalt, så er der et særligt fokus på de sidste fem stater: Nevada, Pennsylvania, Georgia, Arizona og North Carolina. Men talte man stemmer på nu, vile Biden vinde valget, han fører nemlig i øjeblikket.

For at vinde det amerikanske præsidentvalg, så skal man nenlig opnå 270 valgmænd. Lige nu har Trump 214 valgmænd, mens Joe Biden har 264 valgmænd. Her er de 11 valgmænd, som Arizona udløserm dog inkluderet på baggrund af analyser foretaget af Fox News og Associated Press.

Der er flere forskellige muligheder for Biden for at vinde, mens Trump har kun få muligheder for at ende med en sejr.

Bidens sejr i Wisconsin gav ham et vigtigt skridt mod sejren. For nu står han i den favorable position, at han enten skal vinde i to stater ud af Arizona, Georgia, Nevada og North Carolina ELLER 'nøjes' med at vinde i Pennsylvania. Givet at Arizona stadigvæk er i spil.

Antager vi istedet, som Fox News og Associated Press har kaldt, at Biden har Arizona, så kan han nøjes med at vinde en hvilken som helst af de resterende stater.

Trumps vej til '4 more years' kræver lidt mere end Bidens vej. For selvom Trump fører i Georgia, North Carolina og Pennsylvania, så er det ikke med mange stemmer. Skal Donald Trump ende som sejrsherre, så skal han vinde Pennsylvania OG tre stater ud af Arizona, Georgia, Nevada og North Carolina. Givet at Arizona stadigvæk er i spil.

Men vinder Biden Arizone, som Fox News og Associated Press har kaldt, så skal Trump vinde alle de resterende stater, for at vinde.

Der er kun en mulighed for, at det kan ende uafgjort, og det er hvis Biden kun vinder Georgia og Trump vinder de resterende stater. Dette er i følge BBC meget usansynligt.

Trump vs. Bidens veje til sejr Donald Trump Han skal vinde i 3 ud af følge stater Georgia

North Carolina

Arizona

Nevada OG

Vinde Pennsylvania Joe Biden Biden skal vinde i to ud af følgende stater Georgia

North Carolina

Arizona

Nevada ELLER

Vinde Pennsylvania

Det samlede antal stemmer er ved at være fuldstændig talt op, og Biden haler mere og mere ind på Trumps føring. Sådan ser den seneste opdatering på optællingen ud:



Arizona

Biden er foran med 68.139 stemmer - 2,4 procentpoint – 86 procent af stemmerne er talt op.



Nevada

Biden er foran med 11.438 stemmer - 0,9 procentpoint – 89 procent af stemmerne er talt op.

Georgia

Trump er foran med 12.828 stemmer - 0,3 procentpoint – 99 procent af stemmerne er talt op - 47.277 stemmer mangler at blive talt op.

North Carolina

Trump er foran med 76.701 stemmer - 1,4 procentpoint – 94 procent af stemmerne er talt op.

Pennsylvania

Trump er foran med 108.697 stemmer - 1,7 procentpoint – 88 procent af stemmerne er talt op.