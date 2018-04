Syrisk stats-tv fortæller, at landets luftforsvar har nedskudt 13 missiler

USA, Storbritannien og Frankrig har natten til lørdag lavet et koordineret angreb i Syrien.

København. USA, Storbritannien og Frankrig lancerede natten til lørdag dansk tid et stort, koordineret angreb i Syrien.

Angrebet var et svar på sidste weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre stod bag angrebet i Douma.

Her er de politiske reaktioner på angrebet:

* RUSLAND

USA, Frankrig og Storbritanniens angreb i Syrien vil ikke ske uden konsekvenser, siger den russiske ambassadør i Washington ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

* TYRKIET

Tyrkiets Udenrigsministerium siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at det vestlige angreb i Syrien er en "passende reaktion" som gengældelse for det angivelige kemiske angreb i Syrien for en uge siden.

- Vi hilser denne operation velkommen, den udtrykker den menneskelige samvittighed efter angrebet i Douma, som vi har en stærk formodning om er blevet udført af regimet, siger ministeriet i en udtalelse.

* IRAN

Det iranske udenrigsministerium fordømmer det vestlige angreb i Syrien, rapporterer syrisk stats-tv. Ifølge ministeriet er angrebet imod internationale regler og ignorerer Syriens suverænitet og territoriale integritet.

Ministeriet advarer mod regionale- og trans-regionale effekter og konsekvenser efter angrebet, skriver nyhedsbureauet AP.

* SYRIEN

Det syriske regime kalder lørdagens angreb "ulovligt" og "dømt til at fejle".

- Aggressionen er en grov krænkelse af international lov, et brud på det internationale samfunds vilje og er dømt til at slå fejl, lyder det i en erklæring fra det syriske stats-tv ifølge AP og AFP.

* NATO

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, støtter USA, Storbritannien og Frankrigs militære handlinger i Syrien. Det skriver han i en pressemeddelelse.

- Det her kommer til at svække det syriske regimes evne til at udføre flere angreb mod folket i Syrien, lyder det.

* FN

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, opfordrer efter lørdagens angreb til tilbageholdenhed og til, at Vesten undgår aktioner, der kan forværre situationen i Syrien, skriver nyhedsbureauet AFP.

* DANMARK

- I krige er der regler, og dem har Assad groft tilsidesat i Douma. Det skal det internationale samfund reagere på.

- Derfor støtter regeringen også det markante militære modsvar fra vore Nato-allierede, Frankrig, Storbritannien og USA. Assad og resten af verdens despoter skal vide, at den slags ugerninger slipper man ikke ustraffet fra, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en pressemeddelelse.

KILDER: AP, AFP og Reuters.

