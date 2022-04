Natten til onsdag udspillede sig et drama i Sortehavet.

Her blev den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva', nemlig alvorligt beskadiget.

Rusland siger, at skaderne er sket på grund af en ammunitionseksplosion ombord.

Ukraine påstår derimod, at det er dem, der står bag skaderne, som skulle være udført med et missilangreb.



Alle 500 besætningsmedlemmer er evakueret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I løbet af natten meldte Colombia sig på banen for at hjælpe Vesten, som har vendt russernes gas ryggen, med energi.



Landet er klar til at spille en central rolle i at hjælpe med at forsyne vestlige lande med kul, olie- og gas samt brint.



Det fortæller den colombianske præsident, Iván Duque, til CNN.

Over natten kom det også frem, at USA pønser på at sende en central regeringsskikkelse til Kyiv som moralsk opbakning til Ukraine.

Og det kan blive den mest centrale af dem alle.



USA overvejer nemlig angiveligt at sende Biden til Kyiv



Statsmanden – eller kvinden, som sendes til den ukrainske hovedstad, Kyiv, skal forventeligt mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj.



Det rapporterer mediet Politico.



Også vicepræsident Kamala Harris er nævnt, men mest sandsynligt er det dog, at valget faldet på udenrigsminister Antony Blinken.