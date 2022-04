Tirsdag aften kom det frem, at den amerikanske præsident, Joe Biden, havde kaldt Putins krig for et folkedrab.

Det skete i forbindelse med et besøg i Iowa.

»Jeres familiebudget, jeres mulighed for at fylde tanken, intet af det bør afhænge af, hvorvidt en diktator erklærer krig og begår folkedrab en halv verden væk,« sagde Joe Biden under sit besøg.

I nattetimerne meddelte Biden, at han fastholder anklagen om russisk folkedrab i Ukraine.

»Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin forsøger at tilintetgøre ideen om at være ukrainer, og beviserne vokser,« sagde han til journalister.

Dette mødte siden rosende ord af blandt andet Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Efterfølgende meddelte Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), at de onsdag fremlægger resultaterne af sine undersøgelser om krænkelser af menneskerettigheder og brutalitet begået under krigen i Ukraine.

Det sagde en talsperson ifølge CNN.

Efterforskningen er lavet på baggrund af tre ugers mission på at afdække fakta omkring krigshandlinger.

OSCE har dog ikke autoritet til at retsforfølge Rusland, hvis det finder bevis på krigsforbrydelser.

I løbet af natten kom det også frem, at Zelenskyj vil bytte en prorussisk politiker for krigsfanger.

Det drejer sig om politikeren Viktor Medvedtjuk, der angiveligt skulle være blevet tilbageholdt efter en operation foretaget af ukrainske sikkerhedsstyrker.

Han er en af Vladimir Putins tætteste og mest indflydelsesrige allierede i Ukraine. Og det er altså ham, Volodymyr Zelenskyj, ifølge nyhedsbureauet Reuters, har foreslået at bytte for ukrainske krigsfanger.

I den forbindelse meddelte de ukrainske sikkerhedsmyndigheder, at Viktor Medvedtjuk ikke er den eneste prorusser, der kan komme i fangenskab.

»Du kan være en prorussisk politiker, der har arbejdet for aggressoren i årevis. Det kan være, at du har gemt dig for retfærdigheden på det seneste …«

»Men vil det hjælpe dig med at undslippe retfærdighed? Nej, på ingen måde. Lænkerne venter på dig,« skriver de ukrainske sikkerhedsmyndigheder på Twitter.