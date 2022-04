I løbet af de sene aftentimer mandag og natten til tirsdag har meldinger om, at Rusland skulle have brugt en 'ukendt substans' i Mariupol, fyldt det meste.

Det var formanden for det ukrainske parlaments kommission for Ukraines integration i EU, Ivanna Klympush, der på Twitter hævdede, at Rusland har brugt den ukendte substans.

Ivanna Klympush mente, der sandsynligvis var tale om kemiske våben, og beskrev, at ofre havde vejrtrækningsproblemer.

Senere på aftenen fortalte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at der er en reel risiko for, at Rusland vil bruge kemiske våben.

»Ukraine tager truslen meget alvorligt,« lød det.

Amerikanske Pengagon var ude med en melding efter de ubekræftede kemiske angreb. Talsmand for Pentagon, John Kirby sagde, at de følger situationen tæt.

»Rapporterne, hvis de er korrekte, er dybt bekymrende og afspejler de bekymringer, vi havde omkring Ruslands mulige brug af forskellige midler til oprørskontrol, såsom tåregas blandet med kemiske stoffer i Ukraine,« tilføjede han.

Også den britiske udenrigsminister Liz Truss skrev på Twitter, at Storbritannien med sine allierede arbejder på at be- eller afkræfte, om der er brugt kemiske våben.

»Enhver brug af den slags våben er en hjerteløs eskalation af konflikten, og vi vil stille Putin og hans regime til ansvar,« skrev hun.

Fra borgmesterkontoret i Mariupol lød det, at man forventer at kunne give detaljer og klarhed over situationen senere.

De ukrainske myndigheder advarede desuden mandag beboere i byen Kharkiv om at komme i nærheden af områder, hvor de mener, der er landminer.

Myndighederne har nu påbegyndt oprydningsarbejdet. I området var der sat højttalere op, hvor budskabet om at holde sig på afstand blev spillet.

Den amerikanske forsvarstænketank Institute for the Study of War (ISW) skrev, at russiske forsvarsministre angiveligt tilbyder soldater, som er trukket tilbage fra blandt andet Kyiv-regionen, kontante bonusser for at få dem til at melde sig klar til kamp igen.

I dokumentet, der skulle vise de særlige bonusser, udloves der også bonusser for særlige indsatser. Således udløser det en belønning på 300.000 rubler at ødelægge et ukrainsk fly. Det svarer til cirka 24.600 danske kroner.

Næsten fem millioner børn er nu på flugt ifølge UNICEF. Her gemmer en række beboere sig i metroen i den ukrainske by Kharkiv. Vis mere Næsten fem millioner børn er nu på flugt ifølge UNICEF. Her gemmer en række beboere sig i metroen i den ukrainske by Kharkiv.

Næsten to tredjedele af Ukraines børn er flygtet fra deres hjem siden den russiske invasion.

Det oplyste Manuel Fontaine, der er direktør for nødsituationer hos FNs børneorganisation, UNICEF.

»De er tvunget til at efterlade sig alt – deres hjem, deres skole og ofte også deres familie,« sagde han på et møde i FN's Sikkerhedsråd om de 4,8 millioner ukrainske børn, som ifølge UNICEF er flygtet.