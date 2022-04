Sent fredag aften sagde Ukraines energiminister, German Galushcenko, at russiske soldater, der har gravet skyttegrave i området ved det nedlagte Tjernobyl-atomkraftværk, højst har et år tilbage at leve i.

Det skrev det ukrainske forsvarsministerium på Twitter.

»Det er den hårde skæbne og den hensynsløse afslutning på russisk militær, som bliver dræbt af deres egen kommando,« skriver det ukrainske ministerium.

Samme aften blev den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, interviewet af det amerikanske tv-program '60 Minutes'.

I interviewet sagde Zelenskyj blandt andet, at Ukraine forsvarer retten til at leve.

»Jeg troede aldrig, at denne ret ville være så kostbar. Dette er menneskelige værdier – så Rusland ikke bestemmer, hvad vi skal gøre, og hvordan jeg skal bruge mine rettigheder,« sagde præsidenten ifølge BBC.

Senere på natten hævdede Kreml-talsmand Dmitrij Peskov, at han tror på, at krigen kan være afsluttet inden for kort tid.

Vurderingen kom, da han mødtes med journalister fredag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Fredag mistede mere end 50 mennesker livet i et missilangreb på en togstation i den ukrainske by Kramatorsk.

Volodymyr Zelenskyj kaldte senere angrebet for »en krigsforbrydelse«, og han understregede samtidig, at han forventede en stærk global reaktion på dette.

Ifølge USA har Rusland indsat tusindvis af soldater nær Kharkiv. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge en højtstående embedsmand fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har tusindvis af russiske soldater samlet sig nær udkanten af den ukrainske by Kharkiv. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge embedsmanden samler det russiske militær sine styrker der for at koncentrere sig om at overtage den østlige Donbas-region i Ukraine.

Henover weekenden vil der være et udgangsforbud i havnebyen Odesa.

Årsagen er risiko for raketangreb, og forbuddet betyder, at borgerne ikke må forlade deres hjem, medmindre de har en særlig tilladelse til det.

Udgangsforbuddet vil vare fra lørdag klokken 21 til mandag klokken 6 lokal tid.

Det britiske råd ser ifølge BBC en »bekymrende stigning« i ukrainske flygtninge, der bliver hjemløse efter ankomsten til Storbritannien.

Lokale myndigheder vil nu forsøge sig med at tilbyde borgere pengebeløb, hvis de stiller et værelse eller en bolig til rådighed for en ukrainer, der er flygtet fra krigen, i mindst seks måneder.