Mens den internationale forfærdelse over russiske soldaters tilsyneladende massakre på civile ukrainere i byen Butja nær hovedstaden Kyiv tager til, meldes der om intense russiske bombardementer flere steder i det østlige Ukraine.

Det har fået myndighederne til at opfordre borgere i provinsen Luhansk til at lade sig evakuere i tide, ligesom man forventer en forstærket russisk offensiv i den østlige del af Ukraine.

Allerede onsdag meddelte talskvinden for Det Hvide Hus i Washington, at grusomhederne i Butja sandsynligvis kun ville vise sig at være »toppen af isbjerget«, når russiske styrker havde trukket sig tilbage fra andre midlertidigt erobrede byer.

Og det har tilsyneladende vist sig at holde blodigt stik i nabobyen Hostomel. Her er ligene af 11 civile personer blevet fundet i en garage, ifølge den ukrainske avis Pravda.

Hostomel ligger nordvest for Kyiv med en flyvestation i nærheden. Der har været kraftige kampe om byen mellem russiske invasionsstyrker og ukrainske forsvarsstyrker, siden krigen brød ud.

Størstedelen af byens 16.000 indbyggere er flygtet og omkring 400 synes forsvundet. For få dage siden genvandt ukrainske styrker kontrollen med byen samt de nærliggende byer Butja og Irpin.

I Butja blev der efter de russiske styrker tilbagetrækning fundet over 300 lig liggende i gader og andre steder.

I Hostomel træder der torsdag morgen et ugelangt udgangsforbud i kraft, for at man kan fjerne miner fra byen og sikre, at civile borgere kan vende tilbage.

Ifølge FN's højkommissær for menneskerettigheder er mindst 1.563 civile blevet dræbt i Ukraine, siden den russiske invasion begyndte. Andre 2.213 er blevet såret.

Samtidig har den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken i et tv-interview forudset, at krigen kan komme til at tage tid, men der er ifølge Blinken »intet scenarie«, hvor Ukraine ikke vinder krigen mod Rusland.