Sent mandag aften offentliggjorde Ukraines efterretningstjeneste, hvad man beskriver som en liste over russisk personel, som begik krigsforbrydelser mod det ukrainske folk i Butja.

Der er listet cirka 2.000 soldater.

Og senere – natten til tirsdag – fortalte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at listen er et led i Ukraines beslutning om at foretage en efterforskning af drab på civile i landet.

Det oplyste han i en videotale, hvor han også fortalte, at over 300 civile formodes dræbt i byen Butja.

Flere steder i Butja har man begravet lig. På korset står der skrevet 'ukendt' på ukrainsk. Foto: STRINGER

Hen over weekenden har billeder fra byen floreret. De viser angiveligt flere civile, der ligger døde i byens gader efter at være blevet henrettet af russiske styrker. Rusland har afvist at stå bag drab på nogen civile i Butja.

Og i flere andre byer, der har været belejret af russiske styrker, kan endnu flere være døde, lyder det fra præsidenten.

»Der er allerede oplysninger om, at antallet af ofre for besættelsesmagten kan være endnu højere i Borodjanka og nogle andre befriede byer,« siger han og fortsætter:

»I mange landsbyer i de befriede distrikter i Kyiv, Tjernihiv og Sumy – regioner, gjorde besættelsesmagten ting, som lokalbefolkning ikke havde set selv under den nazistiske besættelse for 80 år siden.«

Han drager dernæst en parallel til Julius Streicher, en politiker i Nazityskland og grundlægger af den antisemitiske propagandaavis Der Stürmer, som blev dømt til døden efter Anden Verdenskrig.

»Nu om dage bliver folk ikke henrettet. Men alle løgnere, medskyldige, propagandister og deres chefer i Moskva bør huske: Du vil tilbringe enden af ​​dit liv bag tremmer. I bedste fald. Det er 2022. Og vi har flere værktøjer end dem, der forfulgte nazisterne efter Anden Verdenskrig.«

Desuden kunne han fortælle, at han tirsdag vil tale for FN's Sikkerhedsråd i New York City.

I Ruslands Sikkerhedsråd har man besluttet, at man på proportionel vis vil reagere på, at flere vestlige lande har udvist en række russiske diplomater på grund af krigen i Ukraine.

Dmitrij Medvedev, næstformand i Ruslands Sikkerhedsråd. Medvedev var Ruslands præsident fra 2008 til 2012 og premierminister fra 2012 til 2020. Foto: Alexander Astafyev

Meldingen kom fra næstformand, Dmitrij Medvedev, i et opslag på Telegram. Han skrev blandt andet, at det vil blive »destruktivt for bilaterale relationer.«

Reaktionen kommer formentlig efter, Frankrig, Tyskland og andre vestlige lande besluttede at udviser en række russiske diplomater mandag.

Sverige overvejer også at udvise russere med diplomatstatus, men har endnu ikke besluttet sig.

Mens Zelenskyj fordømte de russiske styrkers handlinger i nattens videotale, oplyste en talsmand for det ukrainske forsvarsministerium, at man forventer flere russiske angreb på den belejrede østlige by Kharkiv i nærmeste fremtid. Russiske soldater skulle angiveligt være ved at forberede sig på at indtage byen.