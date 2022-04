En offensiv fra russiske styrker i den østlige del af Ukraine nærmere sig med hastige skridt.

»Den vil begynde i nærmeste fremtid.«

Sådan advarede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, natten til mandag i en videotale.

»De vil bogstavelig talt ødelægge Donbas. Ødelægge alt, der engang gav ære til denne industrielle region. Ligesom de russiske tropper ødelægger Mariupol, ønsker de at udslette andre byer og samfund i Donetsk- og Luhanskregionerne,« sagde Zelenskyj.

Efter massive ødelæggelser i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Borgere i den ukrainske region Luhansk er i den forbindelse mandag morgen dansk tid blevet bedt om at evakuere med det samme.

Zelenskyj valgte i samme forbindelse også at lange ud og kritisere Vestens forsinkede våbenleverancer til Ukraine, hvor han slog fast, at Rusland vil tolke det som en 'godkendelse' til at fortsætte krigen.

»Hver eneste våbenforsinkelse, hver eneste politiske forsinkelse er en tilladelse for Rusland til at tage flere ukrainske liv. Det er sådan, at Rusland tolker det, men det burde ikke være tilfældet,« sagde han og fortsatte:

»Vi er taknemmelige for dem, der hjælper med alt, hvad de kan. Men de, der har de våben og ammunition, vi har brug for, og forsinker deres levering, må vide, at skæbnen for dette slag også afhænger af dem, lød det fra Zelenskyj.

Præsident Volodymyr Zelenskyj langede i sin daglige videotale ud efter Vestens forsinkede våbenleverancer til Ukraine og sagde, at Rusland tolker det som en godkendelse til at fortsætte krigen. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

Militære eksperter mener, at Ukraine har brug for betydeligt tungere våben, hvis landet skal modstå Ruslands ventede angreb i den østlige del af landet – indtil nu har våbenhjælpen fra Vesten primært bestået af mindre våben som panserværnsraketter samt ammunition.

Desuden er det kommet frem i løbet af natten, at Ukraine har udfyldt formularen, der skal danne udgangspunkt for et EU-medlemskab. Nu er det derfor op til EU at tage stilling til Ukraines ansøgning. Det forventes at ske i juni, hvor Det Europæiske Råd mødes.

Slutteligt er antallet af personer, som rejser ind i Ukraine fra Polen, stigende. For første gang siden krigens begyndelse er antallet af personer, der rejser fra Polen til Ukraine højere end antallet, der rejser ud af Ukraine til Polen.

Tal fra det polske grænsepoliti viser, at 22.000 personer krydsede grænsen ind i Ukraine lørdag, imens 19.200 rejste ud af Ukraine og over grænsen til Polen.

