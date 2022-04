Rusland har natten til søndag givet Mariupols ukrainske soldater en sidste chance for at overgive sig.

Hvis ukrainske soldater i havnebyen Mariupol lægger deres våben og overgiver sig fra søndag klokken 05 dansk tid, vil deres liv blive skånet. Hvis ikke vil det koste liv.

Sådan lød truslen fra Ruslands forsvarsministerium natten til søndag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Meldingen kommer kort efter, at forsvarsministeriet meddelte, at den østlige ukrainske havneby nu næsten er »ryddet« for ukrainske soldater.

Foto: STRINGER

Ifølge ministeriet er der kun få ukrainske styrker tilbage i byen. De sidste har angiveligt barrikaderet sig i stål- og jernværket Azovstal.

Lederen af Ruslands forsvarsstyrelse, Mikhail Mizintsev, kalder, ifølge Tass, situationen ved anlægget for 'katastrofal'.

Han siger, at ukrainske soldater har fra mellem klokken 05 og 12 dansk tid til at forlade stålværket uden våben og ammunition, hvis de vil komme derfra med livet i behold.

Tidligere på aftenen sagde ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at alle forhandlinger mellem Ukraine og Rusland vil ophøre, hvis Rusland slår de sidste ukrainske soldater i Mariupol ihjel.

Foto: PAVEL KLIMOV

»Eliminering af vores styrker i Mariupol vil sætte en stopper for enhver form for forhandlinger,« slog han fast.

Han kaldte desuden situationen i Mariupol for 'ekstrem alvorlig'. Men han kommenterede ikke direkte på meldingen om, at russerne skulle have »ryddet« hele byområdet i Mariupol for ukrainske soldater.

Derudover er et ukrainsk fly med vestligt militærudstyr blevet skudt ned af det russiske militær i den sydlige region Odessa. Det hævdede Ruslands forsvarsministerium i en udtalelse natten til søndag.

I udtalelsen lød det, at flyet blev skudt ned, mens det var i gang med at levere en stor sending våben til Ukraine fra vestlige lande.

Men det hindrer ikke den britiske premierminister, Boris Johnson, i fortsat at give Ukraine midlerne til at forsvare sig selv mod Rusland.

Premierministeren har nemlig i sit seneste telefonopkald med ukraines præsident lovet, at 'Storbritannien vil fortsætte med at give landet midlerne til at forsvare sig selv mod Rusland'.

Og forsendelser, der er en del af USA's seneste militære hjælpepakker til Ukraine, er netop begyndt at ankomme til landet.

Pakken består af våben, ammunition og anden militær støtte til en værdi af 800 millioner dollar.