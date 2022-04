Det har været en forholdsvis stille nat i krigen mellem Rusland og Ukraine.

For selvom luftalarmerne har lydt i både den centrale, sydlige, vestlige og østlige del af Ukraine, har der ikke været meldinger om eksplosioner eller russiske angreb modsat de forrige nætter.

Men spørgsmålet er bare, om vi mon er vidner til stilhed for stormen?

Spørger man Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kunne det godt tyde på det.

Her ses et billede af Volodymyr Zelenskyk fra en af hans mange taler.

I nattetimerne til lørdag udgav CNN nemlig et stort interview med Zelenskyj, hvor meldingen blandt andet lød på, at Putin inden længe kan ty til at bruge taktiske atomvåben i krigen.

Derfor advarede den ukrainske præsident verdens lande om, at det kan ske, mens han hævdede, at Putin er »ligeglad med, om den ukrainske befolkning lever eller dør.«

I samme interview fortalte han desuden, at op mod 3.000 ukrainske soldater indtil videre er blevet dræbt i krigen, og at yderligere 10.000 er blevet såret.

»Vi vil alle gerne kæmpe, men vi skal alle gøre vores bedste, for at denne krig ikke varer evigt. Jo længere det varer, jo mere taber vi,« sagde Zelenskyj.

Men ikke nok med, at næsten 3.000 soldater har mistet livet under den barske konflikt, så kom det også frem i nattetimerne, at næsten 900 civile var blevet fundet dræbt nær Kyiv.

Det oplyste den regionale politichef, som påpegede, at de fleste var blevet henrettet med skud.

Efter massive ødelæggelser i Kyiv.

Tager man et kig på konflikten med internationale briller på, var Tyskland også på tapetet natten til lørdag.

For efter, at Ukraine har kritiseret Tyskland for ikke at sende tilstrækkelige midler til landet, har den tyske regering nu besluttet at frigive over en milliard euro i militærstøtte til landet.

Herudover opfordrede den tyske økonomiminister, Robert Habeck, desuden befolkningen til, at de skulle skrue ned for radiatorerne, således de kunne modvirke afhængigheden af russisk gas og olie, og dermed »irritere Putin,« som han sagde.

