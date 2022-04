Kampene mellem de russiske styrker og den ukrainske hær tyder ikke på at nærme sig en ende lige foreløbigt.

Natten til fredag lød luftalarmerne nemlig i alle Ukraines regioner, og samtidig var der meldinger om kraftige eksplosioner i både hovedstaden Kyiv samt byerne Kharkiv og Kherson.

Beskeden kom blandt andet fra det ukrainske parlamentsmedlem Lesia Vasylenko, som skrev på Twitter, at hun hørte »den ene eksplosion efter den anden«.

»Advarslen om luftangreb har været i gang i en time. Mest sandsynligt er Putin nok blevet rasende på grund af Moskva-forliset,« skrev hun.

Det russiske flagskib er sunket. Foto: STRINGER Vis mere Det russiske flagskib er sunket. Foto: STRINGER

For i de sene nattetimer torsdag vakte flagskibet 'Moskva' endnu engang opsigt.

Den russiske flådes flagskib viste sig nemlig at være sunket, og det bekræftede Ruslands Forsvarsministerium på trods af, at der var delte meldinger om, hvordan det var sket.

»Det her er et hårdt slag for flåden i Sortehavet. Det er et af nøgleelementerne i deres plan for at dominere i Sortehavet. Det kommer til at have en indflydelse på deres militære slagkraft,« sagde talsmand for det amerikanske forsvarsministerium John Kirby ifølge AFP.

Men uanset hvor stor en indflydelse, det får for Ruslands militære slagkraft, er den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj ved godt mod.

Her ses et billede af Volodymyr Zelenskyk fra en af hans mange taler. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Vis mere Her ses et billede af Volodymyr Zelenskyk fra en af hans mange taler. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

I løbet af natten takkede han nemlig det ukrainske folk for deres præstation, idet de har overlevet 50 dage i krig.

»Takket være Gud, vores styrker og vores folk har vi forsvaret det meste af vores land. 50 dages forsvar er noget af en præstation. En præstation af millioner af ukrainere,« sagde han i en videotale.

Præsidenten understregede da også, at ingen »mildt sagt var overbevist om, at de ville overleve«, da Rusland invaderede.

Slutteligt kom det desuden frem, at 2557 mennesker blev evakueret torsdag gennem humanitære korridorer.

Heraf blev 289 mennesker evakueret fra den belejrede havneby Mariupol. Det oplyste Ukraines vicepremierminister Iryna Vereshchuk, ifølge Reuters.