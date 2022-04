Ukraines premierminister, Denys Shmyhal, kalder nu situationen i Mariupol 'århundredets største humanitære katastrofe'.

Byen bliver konstant bombarderet af russisk militær.

»Vi vil komme til at se grusomhederne, når byen atter bliver befriet fra russerne,« siger Shmyhal under sit besøg i Washington, D.C., hvor han mødes med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

De russiske tropper ødelægger alt - og rammer også civile, lyder det fra premierministeren..

100.000 mennesker er spærret inde i Mariupol efter russerne omringede byen den 1. marts. Over 20.000 er dræbt.

Efter massive ødelæggelser i Mariupol.

Pave Frans besøger alligevel ikke Ukraine, som han ellers sagde tidligere i april.

»Hvad godt ville det gøre, hvis Paven tog til Kyiv, hvis krigen fortsatte dagen efter,« siger han til den argentinske avis, La Nacion.

Han tilføjer, at han vil gøre alt for at stoppe krigen, men at han ikke længere mener, at et pave-besøg vil hjælpe.

I interviewet taler han også om sit overraskende besøg den russiske ambassade i Vatikanet i slutningen af februar, hvor han udtrykte sin bekymring over krigen i Ukraine. Det blev set som et brud på almindelig protokol.

»Det var en beslutning, jeg traf, da jeg vågnede om natten og tænkte på Ukraine. Jeg tog derhen alene, og det var mit eget ansvar,« siger Paven, der også for nylig rettede kritik af Rusland i sin påsketale.

Pave Frans

Han nævnte dog ikke landet eller Putins navn.

Moldovas udenrigsministerium har indkaldt den russiske ambassadør til et møde, efter russisk general fredag udtalte, at man ønsker kontrol med det sydlige Ukraine samt adgang til Moldova.

Ministeriet siger, at man er 'dybt bekymret' over de russiske udtalelser.

Det statslige medie, TASS, har citeret general Rustam Minnekaev for at sige, at han ønsker en 'land-korridor' mellem Donbas-regionen og Krim. Det vil give Rusland adgang til Tranistria - som er et område i Moldova.

Moldova understreger, at de er et neutralt land, og det bør Rusland respektere.

Efter massive ødelæggelser i Mariupol.

Uhyggelige nye historier dukker op i Ukraine. Det er CNN, der har talt med Andrii Dereko, der fortæller, at hans datter, Karina Yershova, blev voldtaget af russiske tropper, inden hun blev dræbt.

Hun gemte sig i en lejlighed med to venner, og sidste gang Dereko hørte fra hende, var hun på vej i supermarkedet.

Pludselig dukkede billeder af datterens lig op på internettet.

»Det ser ud til, at hun blev tortureret og kæmpede. De har lemlæstet hende og skudt hende i benet. Og til sidst skød de hende helt,« siger Dereko.

Han siger også, at politiefterforskere mener, at hun blev voldtaget, inden hun blev dræbt.

Politiet har ikke kunnet bekræfte historien over for CNN, men menneskerettighedsgrupper bekræfter, at de ser flere og flere sager, hvor russiske tropper har voldtaget ukrainske kvinder.