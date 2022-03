Natten igennem har der igen været meldinger om luftalarmer i mange ukrainske byer.

Helt konkret kunne sirenerne høres i mindst 19 ud af ukraines 24 regioner.

Derudover holdt Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, natten til mandag en videotale om det, han beskriver som:

»Den 18. dag i vores krig for livet, for Ukraine, for uafhængighed.«

Her talte han blandt andet om angrebet nær den polske grænse, der fandt sted søndag, hvor et russisk luftangreb ramte en militærbase i byen Javoriv 25 kilometer fra Polen.

»Sidste år gav jeg en advarsel til NATO-lederne om, at hvis der ikke var hårde forebyggende sanktioner mod Rusland, ville det starte en krig. Vi havde ret,« sagde han blandt andet.

I samme forbindelse opfordrede Zelenskyj Nato til at indføre en flyveforbudszone over Ukraine, ligesom han også kom med en direkte advarsel:

»Hvis I ikke lukker vores himmel, er det kun et spørgsmål om tid, før russiske missiler lander på deres territorium, på Natos territorium,« lød det videre.

I løbet af natten kom det også frem, at man i den nu russiskbelejrede by Melitopol i det sydøstlige Ukraine vil begynde at sende russisk tv.

Det fortæller byens nyindsatte prorussiske borgmester, Galina Daniltjenko, ifølge CNN.

Hun blev indsat på posten af det russiske militær efter byens ukrainske borgmester, Ivan Fedorov, fredag eftermiddag blev bortført af russiske soldater.

Som begrundelse for at begynde at sende russisk tv fortæller hun, at 'troværdig information er i underskud.'

Slutteligt har Rusland taget kontrollen med flere ukrainske kraftværker, hvilket har skabt problemer for adgangen til elektricitet i landet.

Derfor oplyste Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, ifølge The Guardian, at regeringen vil donere 500 mobile generatorer til Ukraine for at sørge for, at ukrainerne har adgang til elektricitet.

Men selvom det hele stadig kan virke dystert, så er der måske en forsigtig optimisme at spore.

Hvert fald hvis man spørger Zelenskyjs rådgiver Mikhailo Podolyak.

Op til mandagens forhandlinger med Rusland fortæller han nemlig, at Rusland er begyndt at være mere konstruktive og mere 'lydhør over for Ukraines ståsted'.



»Jeg tror, vi vil nå nogle konkrete resultater - bogstavelig talt - inden for få dage,« slår han fast.