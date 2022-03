15 dage er gået siden Rusland startede invasionen af Ukraine.

Og intet tyder på, at russerne har planer om at trække sig eller nedskalere situationen på nuværende tidspunkt.

For ifølge en nattemelding fra det britiske forsvarsministerium, så har erfarne russiske lejesoldater fra private militærenheder (PMC) fundet vej til Ukraine for at støtte Ruslands invasion.

'Den russiske stat opretholder næsten helt sikkert omfattende forbindelser med russiske PMC'er på trods af gentagne benægtelser,' skriver de på Twitter og fortæller efterfølgende, hvor nådesløse de kan være:

'Russiske PMC'er er blevet anklaget for at begå brud på menneskerettighederne i flere lande, såsom Syrien, Libyen og Den Centralafrikanske Republik, mens de opererer på vegne af den russiske stat.'

Sumy-regionen har angiveligt natten til torsdag været under angreb.

Ruslands luftvåben skulle have bombet byerne Okhtyrkja og Bytytsya, der ligger nær byen Sumy kort efter midnat lokal tid.

Angrebet har angiveligt kostet mindst tre mennesker livet – en 13-årig dreng og to kvinder – har embedsmænd bekræftet. Det skriver Kyiv Independent, BBC og The Guardian.

Ikke nok med, at Rusland angiveligt har indkaldt hårdkogte lejesoldater og beskudt Sumy-regionen, så melder Det Hvide Hus, at præsident Vladimir Putin kan ty til brug af kemiske våben.

Det forklarede pressesekretæren i Det Hvide Hus, Jen Psaki på baggrund af russiske udtalelser om, at USA klargjorde kemiske våben i Ukraine.

Pressesekretæren slog som sagt ned på, hvad hun kaldte for falske påstande fra Rusland om, at USA udvikler kemiske våben i Ukraine og i et tweet natten til torsdag dansk tid skriver hun følgende:

'Nu hvor Rusland har fremsat disse falske påstande, og Kina tilsyneladende har tilsluttet sig denne propaganda, bør vi alle være på udkig efter, at Rusland muligvis kan bruge kemiske eller biologiske våben i Ukraine, eller at skabe en falsk flagoperation ved at bruge dem. Det er et klart mønster.'

Det Hvide Hus og handelsminister Gina Raimondo meldte også ud, at amerikanske sanktioner mod Rusland ikke har en udløbsdato.

Du kan følge situationen i Ukraine døgnet rundt i LIVE-bloggen her.