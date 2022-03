Nu står solen op i Ukraine efter endnu en grum nat med luftangreb fra de russiske styrker.

Sidst på natten er der kommet en trist melding fra byen Sumy med 270.000 indbyggere.

Ifølge mediet Kyiv Independent har et ukendt antal børn mistet livet i et russisk luftangreb mod boligområder i byen Sumy.



Lederen af den regionale statsadministration oplyser i en video på Facebook, at mindst ti personer er blevet dræbt under bombardementet.

Nattens nyheder i Ukraine Her er kort status over, hvad der natten til tirsdag er kommet frem om krigen i Ukraine: Ifølge russiske medier er Rusland klar til våbenhvile klokken 08, så ukrainere flere steder har mulighed for at flygte fra landet.

Generalmajor Vitalij Gerasimov fra den russiske hær er blevet dræbt under kampe ved den ukrainske by Kharkiv, oplyser Ukraines forsvarsministerium.

Krigen i Ukraine risikerer at sende fødevarepriser verden over i vejret, hvilket kan få konsekvenser for millioner af verdens fattigste. Det siger David Beasley, direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP).



Oplysningen er ikke blevet bekræftet fra anden side.

I hovedstaden Kyiv er det dog ikke luftangreb, der har fyldt mest i internationale og lokale ukrainske medier.

Mest opmærksomhed har den video Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, optog ved midnatstid, fået.

På videoen stod han ved vinduet i sit kontor og kiggede ud på Kyivs tomme gader, inden han satte sig ned ved sit skrivebord.

Vis mere Den her video med Ukraines præsident fra natten til tirsdag er gået viralt på Facebook.

»Jeg gemmer mig ikke. Og jeg er ikke bange for nogen,« siger præsidenten på videoen. der er gået viralt på Facebook.

Klokken 06:15 tirsdag morgen er den allerede set 111.000 gange.

Men lad os nu se på, hvad forventes at ske i dag.

Mange krydser i hvert fald fingre for, at det er rigtigt, hvad der i nat er kommet frem i flere russiske medier.

Angiveligt vil Rusland klokken 08.00 indstille angrebene i Ukraine og åbne nye humanitære korridorer ud af byerne Kyiv, Kharkiv, Mariupol og Sumy.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge flere russiske nyhedsbureauer.

Dog er det fjerde dag i træk, at landet annoncerer planer om en midlertidig våbenhvile.

Alle de foregående dage er forsøg på at evakuere civile ukrainere slået fejl, så der er ingen sikkerhed for, at denne våbenhvile holder særligt længe.

