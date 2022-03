Krigen i Ukraine fortsætter uden tegn på at være tæt på en afslutning.

Rusland har brugt natten til mandag på at fortsætte angreb på flere af Ukraines storbyer.

I hovedstaden Kyiv omkom fire personer ifølge de ukrainske myndigheder, da bomber ramte boliger og et indkøbscenter i Podil-området af byen.

I Mariupol udstedte Rusland en deadline til ukrainerne, som man gav frem til kl. 5.00 her til morgen til at beslutte sig for at overgive sig. Det afviste man fra Ukraines regerings side blankt længe inden deadline.

»Vi vil kæmpe til vores sidste soldat,« sagde en rådgiver for Mariupols borgmester ifølge BBC.

Hvad de russiske styrker har tænkt sig at gøre efter udløb af deadline, må vi vente på at se.

En anden ting, som vi må vente på i spænding, er, hvad de forskellige Nato-ledere siger til et polsk forslag om at indsætte fredsbevarende styrker med kapacitet til at forsvare sig selv på ukrainsk territorium.

Det forslag går nemlig stik imod den strategi, som alliancen har kørt efter indtil nu. Nato har ikke ønsket en direkte militær konfrontation med Vladimir Putin og Rusland indtil videre.

Men alt det kan Joe Biden passende diskutere med sine europæiske venner, når han kommer til Europa senere på den nye uge. Blandt andet for at mødes med den polske ledelse.

Der er dog også godt nyt – formentligt da. Det pressede personale på atomkraftværket Tjernobyl er efter tre uger på arbejde non stop nu langt om længe blevet afløst.

