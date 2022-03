Mens den ukrainske befolkning flygter for overlevelse, forsøger russiske tropper at rykke tættere på den ukrainske hovedstad Kyiv.

Lidt uden for hovedstaden er der en over 60 kilometer lang konvoj fyldt med russiske tropper. Den har sneglet sig frem mod Kyiv i mange dage og har endda været gået helt i stå.

Men nu viser satellitbilleder fra amerikanske Maxar, at konvojen er i bevægelse.

De russiske soldater befinder sig derfor nu cirka 15 kilometer nordvest for hovedstaden. En del af enheden er tæt på lufthavnen i Antonov, andre dele er nær byen Lubyanka.

Satellitbilledet er fra 9. marts. Det viser russiske tropper i færd med at forsyne deres kampvogne i byen Berestianka nær Kyiv. Vis mere Satellitbilledet er fra 9. marts. Det viser russiske tropper i færd med at forsyne deres kampvogne i byen Berestianka nær Kyiv.

I byen Kharkiv i den østlige del af Ukraine har der været meldinger om brand nær en atomreaktor, der tilhører byens forskningsinstitut.

Branden kom hurtigt under kontrol, men sidenhen kom der flere meldinger fra området.

Ifølge Kyiv Independent er forskningsanlægget nemlig blevet bombet af russiske fly, men det er endnu ikke bekræftet af officielle myndigheder. Dog skulle der ikke være nogle dræbte eller tilskadekomne.

Påstand om biologiske våben

Uden for Ukraine spekulerer russerne i, om USA er ved at producere kemiske og biologiske våben i Ukraine. En påstand som USA afviser.

Amerikanerne er dog overbeviste om, at russerne vil bruge påstanden til at forberede »aggressive handlinger.«

»Det kan potentielt betyde, at Rusland vil iscenesætte en provokation og senere skyde skylden på Ukraine eller USA,« siger en højtstående embedsmand i Pentagon ifølge BBC Russian.

Flere sanktioner på vej

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er USAs præsident Joe Biden på vej med nye tiltag over for Rusland.

Præsidenten vil muligvis afbryde de eksisterende handelsforhold, der er landene imellem, lyder det ifølge mediet.

Hvis det er tilfældet, kan USA øge toldsatser på varer, der importeres fra Rusland.

Men det rygtes ikke kun at være USA, der er klar til at »straffe« modparten. Også russerne skulle være klar til at give den anden vej.

Sådan skriver den amerikanske talsmand for Det Hvide Hus Jen Psaki på Twitter.

USA har nemlig angiveligt modtaget rapporter, der siger, at Rusland overvejer at beslaglægge aktiver fra amerikanske og internationale virksomheder, som har suspenderet deres aktiviteter i Rusland eller trækker sig fra det russiske marked.



Det betyder, at den russiske regering kan overtage udenlandske virksomheders aktiviteter. Det siger den russiske præsident Putin i et tv-transmitteret møde fredag.

»Vi finder en lovlig måde at gøre det på,« lyder det fra præsidenten.

