Det har været en rolig nat i det krigshærgede Ukraine. Men spørgsmålet er, hvor længe stilheden står.

I en tale til den ukrainske befolkning sent torsdag advarede præsident Volodymyr Zelenskyj om voldsomme angreb fredag.

»De russiske tropper udser sig nye mål for angreb. Kraftfulde angreb. Men vi vil forsvare os,« lød det i talen

Præsidenten mener at vide, at Rusland forbereder massive angreb flere steder i landet – selv i den belejrede by Mariupol, hvor der ellers er en aftale om at fragte civile ud af byen fredag.

Noget tyder da også på, at Rusland omorganiserer sine styrker, inden en ny offensiv går ind.

Nye efterretninger fra Forsvarsministeriet i Storbritannien viser, at Rusland opruster og 'omplacerer dele af landets styrker fra Georgien for at forstærke landets invasion af Ukraine'

Ifølge briterne bliver mellem 1.200-2.000 soldater placeret i kampstyrker, som skal engageres i Ukraine.

'Det er højst usandsynligt, at Rusland havde planlagt at benytte disse forstærkninger (...), og det er en klar indikation på uventede tab, som landet har lidt under denne invasion,' lyder vurderingen.

Putin virker til at være 'isoleret', mener USA's præsident, Joe Biden. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Mens natten til fredag har været rolig på slagmarken, har den politiske krig udspillet sig med et brag.

USA’s præsident, Joe Biden, proklamerede således, at Putin virker til at være ‘isoleret’, og at ‘der er indikationer på, at han har fyret eller placeret flere af sine rådgivere i husarrest’ efter den stagnerende udvikling på slagmarken.

Oplysningerne kan dog ikke verificeres, bemærkede præsidenten.

Også Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, mener at vide, at Putin er en presset mand. Til Sky News siger han:

»Putin har ikke længere den styrke, han plejede at have. Han sidder nu i et bur, han selv har bygget. Han er isoleret.«

»Hans hær er udmattet. Han har lidt betydelige tab. Omdømmet af Ruslands store hær er blevet smadret.«

Torsdag meddelte amerikanske efterretningskilder, at Putin føler sig vildledt af sine militære rådgivere, og at det har ført til spændinger i den russiske top.