»Vores mand stod imod. Han gav ikke op.«

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket i Ukraine, mens du har sovet.

I sidste uge forsvandt den ukrainske borgmester i Melitopol, Ivan Fedorov, pludseligt. Siden beskyldte de ukrainske myndigheder russerne for at have kidnappet ham – og nu er forløsningen på situationen kommet.

I en tale til nationen natten til torsdag kunne præsident Volodymyr Zelenskyj fortælle, at man havde udført en fangeudveksling med Rusland.

I den udveksling byttede man tilfangetagne russiske soldater for borgmesteren, som nu er blevet frigivet.

»Vi er endelig lykkedes med at få borgmesteren fra Melitopol frigivet fra fangenskab. Ivan Fedorov er fri. Jeg talte med ham i dag,« fortæller den ukrainske præsident, der kan ses tale med borgmesteren i et videoklip, som Ukraines statslige kommunikationsmyndighed, SSSCIP, har delt på Twitter:

»Det russiske militær bortførte ham den 11. marts og forsøgte at overtale ham til at samarbejde. Men vores mand stod imod. Han gav ikke op,« siger Volodymyr Zelenskyj ifølge Sky News og tilføjer:

»Ligesom vi alle holder ud. Jer alle. Ligesom vi alle ikke giver op. Fordi vi er ukrainere. Og vi beskytter altid vores egne.«

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.



On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor.

Som en del af fangeudvekslingen frigav Ukraine ni russiske soldater, har en pressemedarbejder for præsidenten fortalte til nyhedsbureauet Interfax Ukraine.

»Rusland har i bytte modtaget ni tilfangetagne soldater, som blev født i 2002 og 2003,« lyder det fra pressemedarbejderen, som kalder de nu frigivne soldater for 'i bund og grund børn'.

Imens det er foregået, forhandler Ukraine og Rusland stadig om, hvad der skal ske – og russiske soldater beskyldes fortsat for at stå bag flere angreb.

Særligt har et angreb mod et teater i Mariupol vakt opsigt, da flere hundrede civile ifølge de ukrainske myndigheder havde søgt ly i bygningen og nu angiveligt er fanget i den under murbrokkerne.

Samtidig har satellitbilleder af teateret for nogle dage siden vist, at der med store bogstaver stod skrevet 'BØRN' ved bygningen på russisk.

Der er fortsat ikke meldt noget ud om tilskadekomne.

Spørger man det britiske forsvarsministerium, kan antallet af civile ofre ende med at stige yderligere den kommende tid. De seneste efterretninger indikerer nemlig, at de russiske styrker må til at ty til ældre våben – der dermed er mindre præcise og kan ramme de forkerte mål.

»På grund af forsinkelserne i at opnå deres (russernes, red.) mål og manglede succes med at kontrollere ukrainsk luftrum, har Rusland sandsynligvis brugt langt flere 'stand-off' våben (der kan affyres fra en vis afstand, red.), end man oprindeligt havde planlagt,« lyder det i ministeriets seneste efterretningsopdatering, som fortsætter:



»Som resultatet deraf er det sandsynligt, at Rusland vil ty til brugen at ældre, mindre præcise våben, som er mindre militært effektive og mere sandsynlige i at resultere tilskadekomne blandt civile.«

Det er dog ikke det eneste, man for tiden kæmper imod.

Også falske videoer af den ukrainske præsident er begyndt at cirkulere, skriver The Guardian.

Det har ført til, at Meta – der blandt andet ejer Facebook og Instagram – har måttet fjerne en såkaldt 'deep fake'-video af ham, hvor Zelenskyj i den manipulerede video beder det ukrainske folk at lægge deres våben og overgive sig.

»Tidligere i dag (onsdag, red.) identificerede og fjernede vores team en 'deep fake'-video, der påstod at vise præsident Zelenskyj udgive en udtalelse, han aldrig er kommet med. Den dukkede op på en efter sigende kompromitteret hjemmeside og begyndte derefter at blive delt over internettet,« fortæller chefen for sikkerhedspolitikken hos Meta, Nathaniel Gleicher.

