Krigen i Ukraine raser videre på dag nummer 14, hvor der fortsat er meldinger om kampe og evakueringer.

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket, mens du har sovet.

Først og fremmest lyder det fra de ukrainske myndigheder, at knap 5.000 civile netop er blevet evakueret fra den nordøstlige by Sumy.

Det sker efter, at byen de seneste dage er blevet ramt af voldsomme angreb, hvor 21 mennesker er meldt dræbte.

Atomagentatur IAEA har mistet forbindelsen til Tjernobyl.

Den russiske offensiv har angiveligt sænket tempoet inden for de seneste 24 timer.

Et syvårigt barn var blandt ofrene i nye luftangreb i det østlige Ukraine.

Én, der til gengæld ikke er blevet – eller ønsker at blive – evakueret fra landet, er den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Sent tirsdag offentliggjorde den amerikanske tv-station ABC nemlig et interview med den ukrainske præsident, hvor han blandt andet blev spurgt, hvorfor han ikke forlader Ukraine, hvortil han svarede:

»Jeg er borger i mit land, en demokratisk valgt præsident. Hvis jeg forlod Ukraine, vil jeg forblive i live, men jeg vil ikke længere være et menneske,« sagde han.

Ved det lukkede atomkraftværk Tjernobyl kom der også nye meldinger i løbet af natten.

Her lød det, at situationen på det tidligere kraftværk er blevet forværret, og omkring klokken 03.30 kunne Det Internationale Atomagentur (IAEA) fortælle, at de nu har mistet forbindelsen dertil.

Konkret betyder det, at IAEA ikke kan få adgang til data fra kraftværket, der er beliggende i Ukraine, men som lige nu er under russisk kontrol. En situation, der bekymrer IAEA's direktør, Rafael Groussi:

»Jeg er dybt bekymret for den svære og stressende situation, som ansatte ved Tjernobyls atomkraftværk står med, og den mulige risiko, som det kan betyde for atomsikkerheden,« udtalte han i en pressemeddelelse.

Slutteligt har de ukrainske væbnede styrker sagt, at de har svært ved at tro på, at Rusland vil holde våbenhvile onsdag morgen.

