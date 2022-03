Natten igennem har der været meldinger om kraftige eksplosioner i Ukraines hovedstad, Kyiv. En million er drevet på flugt, og krigen har allerede kostet store civile ofre.

Her er et morgenoverblik over, hvad der er sket i krigen i Ukraine i løbet af natten.

Torsdag 3. marts var ikke mange minutter gammel, før luftalarmerne lød i en række ukrainske byer, og borgerne blev opfordret til at søge i sikkerhed i kældre og beskyttelsesrum.

Det rapporterede det ukrainske nyhedsbureau Unian ifølge nyhedsbureauet dpa.

Kort før klokken 01.00 dansk tid skrev The Kyiv Independent på Twitter, at to eksplosioner var blevet hørt i centrum af byen.

Kort efter skrev avisen, at en tredje og en fjerde eksplosion kunne høres nær metrostationen Druzhby Narodiv i Kyiv.

Kraftige eksplosioner kunne desuden ses på videoer, der cirkulerer på sociale medier. Videoernes ægthed er ikke bekræftet, bemærker dpa.

Netop metrostationerne fungerer i disse dage også som beskyttelsesrum for de mange mennesker, der ikke har andet sted at tage hen.

Det er dog uklart, hvorvidt røgen, som man kan se på videoerne, stammer fra et luftangreb.

Ukrainske medier rapporterede også natten igennem om kampe i udkanten af Kyiv. Der var ubekræftede meldinger om, at et russisk fly var blevet skudt ned.

I løbet af natten kom også opgørelsen over det foreløbige antal civile ofre.

227 civile ukrainere har mistet livet, siden den russiske invasion begyndte. 525 er blevet kvæstet.

FNs Flygtningshøjkommisariat meddeler, at den kun en uge gamle krig allerede har skabt en million flygtninge.

