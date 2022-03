For kort tid siden skal russiske faldskærmstropper være landet i storbyen Kharkiv, og kampe er efterfølgende brudt ud ifølge flere medier.

Her er et morgenoverblik over, hvad der er sket i krigen i Ukraine i løbet af natten, mens du sov.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, holdt sin første 'State of the Union'-tale klokken 03.00 dansk tid, der især i starten handlede meget om Ukraine og Rusland.

Blandt andet kaldte han den russiske præsident, Vladimir Putin, som en 'diktator'.

»En russisk diktator, som invaderer et fremmed land, har omkostninger over hele verden,« sagde han.

»Men frihed vil altid sejre over tyranni.«

Derudover hyldede den amerikanske præsident samtidig det ukrainske folk.

»Putin blev mødt af en mur, han ikke kunne trænge igennem. Han blev mødt af det ukrainske folk og deres frygtløshed og mod.«

Biden annoncerede desuden, at USA – ligesom EU – lukker luftrummet for russiske flyvninger. Samtidig sagde han, at USA ville oprette en taskforce, der skulle være i hælene på de russiske oligarker og deres penge og store både.

I løbet af natten er der også kommet grufulde meldinger fra den ukrainske havneby Mariupol. Her skal russiske styrker angiveligt snart have omringet byen fuldkommen og givet civilbefolkningen indtil onsdag til at forlade byen. Lykkes det Rusland at erobre byen, så vil landet kunne bruge den til at etablere en direkte korridor fra det russiske fastland til den annekterede Krim-halvø.

En soldat har til britiske The Telegraph angiveligt sagt:

»Hvis noget sker, så må I ikke glemme os. Vi er omringede i Mariupol, og der er ingen vej ud,« fortæller soldaten.

Derudover skulle polske hooligans havet tilsvinet og overfuset mellemøstlige og afrikanske flygtninge fra Ukraine ved en togstation i byen Przemysl, hvor mellemøstlige og afrikanske flygtninge fra krigen i Ukraine opholder sig.

Seneste udvikling i Ukraine er, at det ukrainske militær tidligt onsdag morgen har bekræftet, at russiske faldskærmstropper skal være landet i Kharkiv i et forsøg på at indtage byen. Det skriver BBC.



Ifølge det ukrainske militær begyndte angrebet kort efter, at luftsirenerne i byen lød.



Du kan følge dækningen af situationen i Ukraine i vores liveblog lige HER.