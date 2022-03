De russiske angreb mod Ukraine er fortsat i nat - blandt andet mod storbyerne Kharkiv og Kiev.

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket, mens du har sovet.

BBC rapporterede for kort tid siden, at 'op til 70 ukrainske soldater' er blevet dræbt i et russisk artilleriangreb i Okhtyrka i det nordøstlige Ukraine. Det er ikke blevet uafhængigt bekræftet andre steder.

Luftalarmerne har lydt i flere byer i løbet af natten, har Kyiv Independent rapporteret, og samtidig har man rådet beboerne i Rivne og Vinnytsia til at søge dækning.

Derudover har Mariupol tilsyneladende været ramt af strømnedbrud undervejs på natten.

Men meget mere og meget værre ser ud til at være på vej. I hvert fald har amerikanske Maxar Technologies offentliggjort satellitfotos af en russisk militærkonvoj i nærheden af Kiev med en utrolig længde på 64 kilometer.

I USA har udenrigsminister Antony Blinken talt i telefon med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, og her har amerikanerne tilbudt yderligere støtte i form af sanktioner og våben. Til gengæld har USA afvist et ukrainsk ønske om at få oprettet et flyveforbud over Ukraine.

Det vil nemlig kræve håndhævelse, konkluderer Joe Bidens administration, og den vil amerikanske eller andre vestlige tropper skulle stå for. Det ville i givet fald være lig med krig mellem Rusland og Vesten, og det er ikke lige planen fra amerikansk side, fastholder Joe Bidens pressetalskvinde Jen Psaki på en pressebriefing.

Men pressen er ikke de eneste, der er blevet briefet i USA i de seneste timer. Således er senator Chris Murphy blandt de folkevalgte, som er blevet opdateret på situationen i Ukraine netop nu.

Chris Murphy deler nogle af detaljerne på Twitter, og her forklarer han blandt andet, at russerne er bagud i forhold til tidsplanen for invasionen, og at man fra amerikansk side forventer en 'lang og blodig' belejring af Kiev, hvor ukrainerne er klar til at kæmpe fra gadehjørne til gadehjørne.

Hos den nordamerikanske hockeyliga NHL fordømmer man den russiske invasion, men man vil ikke udelukke russiske spillere fra at deltage i kampene. Således var seks russere i aktion i en enkelt kamp, da Toronto Maple Leafs besejrede Washington Capitals.

Den største stjerne af dem alle, Aleksandr Ovechkin, vækker desuden opsigt, da han på sin Instagram-profil har et billede af sig selv sammen med præsident Vladimir Putin.

Foto: Screenshot fra Alexandr Ovechkins Instagramprofil

Samtidig er det internationale rugbyforbund gået i fodsporene hos kollegerne inden for fodbold og ishockey og har udelukket russiske landshold fra international deltagelse.

Derudover er det kommet frem, at de politiske partier i Finland nu vil debattere en mulig ansøgning om Nato-medlemskab.

I Hollywood har adskillige filmselskaber valgt at aflyse eller udskyde planlagte filmpremierer – blandt andet på den nye Batman-film – i Rusland. Også Disney har droppet en stor premiere i russiske biografer. Der er tale om animationsfilmen 'Turning Red'.

Men situationen omkring Ruslands invasion af Ukraine fortsætter med at udvikle sig time for time, og du kan følge det hele i B.T.s liveblog lige HER.