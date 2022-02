Den øverstkommanderende for de væbnede styrker i Ukraine beskylder nu de russiske fjender for at gøre brug af kyniske tricks.

Hvis du lige er stået op denne mandag, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket i Ukraine, mens du har sovet.

I en opdatering, som sent søndag aften blev delt på den ukrainske hærs Facebook-side, gav den øverstkommanderende chef for de væbnede styrker, Valerii Zaluzhnyi, en status over situationen:

»Dag fire af vores modstand er ved at være forbi. Fjenden overgår sig selv i kynisme og ondskabsfuldhed,« lyder det.

I opdateringen hævder hærchefen blandt andet, at de russiske soldater benytter sig af forklædninger:

»Han (fjenden, red.) forklæder sig selv som tjenestemænd i Ukraines hær og bruger ambulancer til at dække over sabotage-aktiviteter,«fortæller han.

Det er dog ikke oplysninger, der er bekræftet af andre kilder indtil videre.

Natten begyndte ellers relativt roligt i de fleste ukrainske byer – men efter klokken 03 kunne man pludselig igen høre eksplosioner i hovedstaden og i Kharkiv, der er landets andenstørste by:

»Eksplosioner høres igen i Kiev og Kharkiv. Før det var der roligt i den ukrainske hovedstad i flere timer,« lød det fra Ukraines statslige kommunikationsenhed om hændelsen.

Ikke længe efter forlød det, at luftsirenerne var gået i byen Tjernihiv, og kort efter kunne kommunikationsenheden på sin Telegram-konto oplyse, at en bygning var blevet ramt:

»En raket har ramt en beboelsesejendom i midten af Tjernihiv. En brand er brudt ud, og de to nederste etager er i brand. Antallet af sårede er i øjeblikket ukendt,« lyder det.

Angrebet er endnu ikke bekræftet fra andre kilder.

