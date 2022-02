Har de russiske styrker mon skiftet taktik?

Det spekulerer flere i på de sociale medier efter nattens hændelser i Ukraine. Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket, mens du har sovet.

Det hele begyndte med dystre meldinger kort før midnat.

På de sociale medier forlød det fra flere journalister i den ukrainske hovedstad, Kiev, at folk var blevet advaret om, at et stort og massivt luftangreb kunne være nærtstående.

»Kælderen kalder. Luftangrebsadvarsel. En alvorlig én,« skrev en journalist, Mark Austin, på Twitter.

En times tid senere kunne de ånde lettet op. Det blev afblæst, og der var tale om en – i hvert fald midlertidig – falsk alarm.

Til gengæld angreb de russiske styrker to steder, som har ført til omfattende advarsler om 'giftige gasser' og massiv røg.

I byen Vasylkiv lød en stor eksplosion, da et oliedepot blev ramt og gik i brand.

»Fjenden ønsker at ødelægge alt, men han vil ikke lykkes med det. Hold ud,« sagde byens borgmester, Natalia Balasynovych, efterfølgende i en udtalelse på Facebook, mens byens borgere blev rådet til at holde sig inden døre og lukke deres vinduer.

I en anden del af landet sprængte russiske styrker en gasledning i luften i Kharkiv, der er Ukraines andenstørste by.

Den ukrainske regering advarer nu om, at den paddehatteformede eksplosion kan forårsage 'en miljømæssig katastrofe', og beboere i området rådes til at lukke deres vinduer og dække dem til med fugtige klude.

Beboerne rådes også til at sørge for at drikke en masse væske.

De to angreb på oliedepotet og gasledningen har efterfølgende fået flere på de sociale medier til at spekulere i, om Rusland kan have skiftet taktik og nu går efter at ramme infrastrukturen i nabolandet mere.

Henover natten har FN's nødhjælpskontor (OCHA) også oplyst nye tal for, hvor mange civile ofre der indtil videre har været under Ruslands invasion.

Det anslås, at mindst 64 almindelige borgere har mistet livet, mens 240 er kommet til skade.

OCHA tilføjer dog, at de reelle tal kan være markant højere, da mange meldinger om ofre endnu ikke er blevet bekræftet.

Du kan følge dækningen af situationen i Ukraine i vores liveblog lige HER.