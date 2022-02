Eksplosioner har lydt og skudsalver lyder fortsat i den ukrainske hovedstad – og i flere andre byer.

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket i Ukraine, mens du har sovet.

Omkring klokken 02 begyndte de første meldinger om eksplosioner nær Kiev at tikke ind.

Dernæst fulgte flere oplysninger om, at russiske soldater skulle have indledt angreb stort set hele vejen rundt om storbyen.

På Facebook har det ukrainske militær oplyst, at man har forpurret et angreb på blandt andet en militærbase beliggende på en hovedvej i byen:

»Det blev afværget,« lyder det.

Borgmesteren i byen Vasylkiv, Natalia Balasynovich, har tidligt lørdag morgen desuden oplyst, at der er 'heftige kampe' i gang i centrum af byen, som ligger nær ved Kiev:

»Det er fuldstændig fyldt med kampe,« siger hun ifølge CNN på den ukrainske parlamentskanal tidligt lørdag morgen.

Det skal dog også lige siges, at ingen af oplysningerne er bekræftet fra andre kilder.

Særligt har der natten igennem været fokus på landets hovedstad. Det skyldes især, at landets præsident, Volodimir Zelenskij, sent fredag aften holdt en videotale for sit folk – og indholdet af talen tegnede et potentielt dystert billede:

»Denne nat vil de gå i angreb. Vi må stå imod det, der venter os denne nat. Ukraines skæbne bliver afgjort nu,« sagde han blandt andet og slog fast:

»Vi kan ikke miste hovedstaden i aften.«

De seneste meldinger fra Kiev går på, at der er hørt skudsalver i byen, og hovedstadens borgmesterkontor er kommet med en klar opfordring til borgerne om at holde sig inden døre:

»Der foregår kampe på gaderne i vores by nu. Vi beder dig om at bevare roen og være så forsigtig som muligt! Hvis du er i ly, så forlad det ikke nu. Hvis du er hjemme, så gå ikke hen til vinduerne, gå ikke ud på balkonerne,« lyder det ifølge nyhedsbureauet Interfax fra borgmesterkontoret.

Du kan følge dækningen af situationen i Ukraine i vores liveblog lige HER.