Flere store eksplosioner har natten til fredag lydt i det sydlige Kiev, som har været ramt af missilangreb.

Hvis du lige er stået op, kan du her få et overblik over det vigtigste, der er sket i Ukraine, mens du har sovet.

Omkring klokken 03.30 dansk tid meldte flere borgere og journalister i den ukrainske hovedstad, at man pludselig kunne høre eksplosioner. Flere meldte om to store af slagsen.

Siden har Ukraines regering bekræftet, at der har fundet missilangreb sted.

På Twitter har landets udenrigsminister, Dmytro Kuleba, kaldt det for 'rædselsvækkende':

»Sidst, vores hovedstad oplevede noget lignende, var i 1941, da den blev angrebet af Nazityskland,« skriver han og fortsætter:

»Ukraine besejrede den ondskab og vil også besejre denne. Stop Putin. Isoler Rusland. Kap alle bånd. Spark Rusland ud alle steder fra.«

Angrebet kom nogle timer efter, at den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, delte en video på sin Facebook-side med en seks minutter lang tale til nationen.

I talen fortalte han blandt andet, at han – ifølge foreløbige efterretninger – er blevet udpeget som Ruslands primære mål:

»Ifølge vores oplysninger har fjenden markeret mig som mål nummer et. Og min familie som mål nummer to,« sagde han ifølge CNN, som har oversat talen.

»De (vores fjender, red.) ønsker at tilintetgøre Ukraine politisk ved at tilintetgøre statsoverhovedet,« sagde han videre.

Derudover forklarede han, at man har oplysninger om, at der er trængt 'sabotagegrupper' ind i hovedstaden:

»Derfor beder jeg beboerne i Kiev om at forblive årvågne og følge reglerne om undtagelsestilstand,« sagde præsidenten.

I alt har mindst 137 ukrainere har mistet livet, siden Rusland natten til torsdag indledte invasionen i nabolandet, oplyser den ukrainske præsident.

Mindst 316 andre er såret under den første dags kampe. Blandt tabene er både civile og soldater.

Det var natten til torsdag, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale fortalte, at en militæroperation ville blive indledt i Donbass-regionen i det østlige Ukraine.