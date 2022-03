Krigen i Ukraine raser videre, og russiske styrker har tilsyneladende fortsat angreb på en række byer, heriblandt Irpin, Sumy og Mykolaiv.

Ukrainerne venter nu på en russisk storoffensiv omkring hovedstaden Kyiv.

Ifølge det britiske forsvarsministerium er det 'højst usandsynligt', at russerne har nået deres mål for fremskridt hen over weekenden.

Det er desuden kommet frem, at den russiske præsident Vladimir Putin tilsyneladende har forsøgt eller stadig forsøger at hverve forstærkninger i Syrien. Det rapporterer i hvert fald Wall Street Journal.

Der skulle være tale om soldater med adskillige års erfaring i at udkæmpe krig i et bymiljø, og nogle har angiveligt allerede været i Rusland i en periode for at forberede sig.

I USA barsler man med ny lovgivning, som skal forbyde import af russisk olie og andre energiprodukter, bekræfter formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. Samtidig ønsker man at fjerne russisk adgang til WTO.

Og så har man i den kommende uge planer om at godkende Joe Bidens plan om at yde 10 milliarder dollar i humanitær, militær og økonomisk støtte til Ukraine, skriver Nancy Pelosi på sit website.

I Ukraine har regeringen suspenderet eksport af en række fødevarer, fordi man begynder at kunne mærke manglen.



Der er tale om et stop for eksport af kød, rug, havre, boghvede, sukker, hirse og salt, siger en regeringstalsmand.

Derudover kan eksport af en stribe andre varer – fjerkræ, majs, hvede og olie – udelukkende ske med tilladelse fra det ukrainske økonomiministerium.

